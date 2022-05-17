40 yaşından sonra kapıyı çalan Göz tansiyonu, ilerleyen süreçte körlüğe yol açıyor

Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içini dolduran sıvının basıncının artması nedeniyle oluşuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Suzan Karamete, glokomda erken tanının önemine dikkat çekiyor. "Hastalığın tanısı için göz tansiyonunu ölçüyoruz. Bunun yanında kornea kalınlığına bakıyoruz, hastanın detaylı ön segment incelemesini yapıyoruz. Ayrıca görme alanı testi ve yine göz tomografisi ile retina sinir lif analizi yapıyoruz" diyor. 40 yaşından sonra göz tansiyonu riskinin arttığını belirten Dr. Karamete, sözlerine şöyle devam ediyor: Ailesinde birinci derecede göz tansiyonu olan hastalarda risk 4 kat artar. Yüksek miyopisi ve hipermetropisi olan, kontrolsüz diyabeti, hiper tansiyonu, migreni olan, başka hastalıkları sebebi ile kortizon tedavisi almış olan hastalarda da glokom riskini belirgin artmış görüyoruz. Göz tansiyonu tedavisine önce göz damlası ile başlanır. Bu tedaviden sonuç alınmazsa lazer tedavisi göndeme gelir. Bunun da yetersiz kaldığı durumlarda fistül cerrahileri ya da tüp, implant cerrahisi gündeme gelir. Erken tanı çok önemlidir. Aksi halde körlük kalıcı olur.
AĞZIMA SAĞLIK
Yanlış beslenme, diş çürümesine ve diş eti hastalıklarına neden oluyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş sağlığını olumsuz etkileyen besinleri sıralıyor:
Kuru kayısı, incir, mango ve diğer yapışkan meyveler dişlerin arkasındaki çatlaklara ve oyuklara yapışır, çürüğe yol açar.
Turunçgiller: Asidiktir, diş minesini yumuşatır.
Nişastali gıdalar: Dişlerin arasında ve dişlerin yüzeyindeki çatlaklarda kalır. Bu durum, çürüklere yol açıyor.
KUŞBURNUYLA GÜZELLİK OLUR
Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal yağlardan geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu çekirdeği yağı cilde nem veriyor, kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendirir. Kuruluğu önler.
Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Kırışıklık oluşumunu geciktirir.
Cilt lekelerini temizler.
Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller
Çatlakları azaltır.
Renk eşitsizliğini giderir.
Gözaltı morluklarını azaltır.
ABD'li model Hailey Baldwin, cildine her gün kuşburnu çekirdeği yağıyla bakım yapıyor.
ISIRGAN OTU KELLİĞİN SONU
Herkes güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesiyle mücadelede bitkilerin önemine dikkat çekiyor. Kelliği bitiren bitkileri sıralıyor:
ISIRGAN OTU: Saç köklerini besler. Saç derisini güçlendirir. Kepeği önler.
SARIMSAK: Saç kıran hastalığını bitirir. Saçı kökten uca besler.
ÇAM TEREBENTİN: Düzenli kullanıldığında saça parlaklık verir. Saç köklerini güçlendirir.
ALO VERA: Saçları kökten uca besler. Dökülmeyi keser.
NANE: Saç köklerini ferahlatır ve güçlendirir.