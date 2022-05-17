40 yaşından sonra kapıyı çalan Göz tansiyonu, ilerleyen süreçte körlüğe yol açıyor

Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içini dolduran sıvının basıncının artması nedeniyle oluşuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Suzan Karamete, glokomda erken tanının önemine dikkat çekiyor. "Hastalığın tanısı için göz tansiyonunu ölçüyoruz. Bunun yanında kornea kalınlığına bakıyoruz, hastanın detaylı ön segment incelemesini yapıyoruz. Ayrıca görme alanı testi ve yine göz tomografisi ile retina sinir lif analizi yapıyoruz" diyor. 40 yaşından sonra göz tansiyonu riskinin arttığını belirten Dr. Karamete, sözlerine şöyle devam ediyor: Ailesinde birinci derecede göz tansiyonu olan hastalarda risk 4 kat artar. Yüksek miyopisi ve hipermetropisi olan, kontrolsüz diyabeti, hiper tansiyonu, migreni olan, başka hastalıkları sebebi ile kortizon tedavisi almış olan hastalarda da glokom riskini belirgin artmış görüyoruz. Göz tansiyonu tedavisine önce göz damlası ile başlanır. Bu tedaviden sonuç alınmazsa lazer tedavisi göndeme gelir. Bunun da yetersiz kaldığı durumlarda fistül cerrahileri ya da tüp, implant cerrahisi gündeme gelir. Erken tanı çok önemlidir. Aksi halde körlük kalıcı olur.