20’li yaşlarda kalp krizi geçirenler artıyor: Kalbinizi bu hatalardan koruyun!

Kalpte meydana gelen hasarlar, geri dönülmez bir hal alıyor. Riskleri önlemek doğru yaşam tarzından geçiyor. Doç. Dr. Hasan Ali Barman, “Kalp sağlığı için haftada en az 5 gün, 30 ila 45 dakika arası tempolu yürüyüş yapın.” dedi.

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelen kalp ve damar hastalıkları, özellikle son dönemlerde erken yaşlarda görülmeye başladı. COVID-19'un kalp üzerindeki etkileriyle ilgili uluslararası düzeyde pek çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa, Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Barman, kalp sağlığı hakkında dikkat edilmesi gereken hususları Takvim'e anlattı.

YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL
Doç. Dr. Hasan Ali Barman, kalbimizi güçlü tutmanın en etkili yollarından birinin düzenli egzersiz olduğunu söyledi. Barman, "Haftada en az 5 gün, 30 ila 45 dakika arası tempolu yürüyüş, bisiklet sürme ya da yüzmenin kalp-damar sistemine fayda sağlar. Mevsim sebze ve meyveleri, tam tahıllar, balık, zeytinyağlı gibi ürünler tercih edilmeli. Aşırı tuz, yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir." dedi.

Kaçınılması gereken durumları ise şöyle sıraladı: Sigara, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler, stresten uzak durulmalı. Kalp krizinin artık sadece 'ileri yaş hastalığı' değil, 30'lu hatta 20'li yaşlarda bile kalp krizi geçiren hastalarla karşılaştığını belirten Barman, en önemli iki nedeninin sigara kullanımı ve genetik yatkınlık olduğunu söyledi.

COVID-19'un kalp üzerindeki etkileri üzerinde çalışan Doç. Dr. Hasan Ali Barman, COVID- 19 geçirmiş bireylerde kalbin hem elektriksel hem yapısal fonksiyonlarında çeşitli bozulmalar olduğunu söyledi.

Barman, 'Daha önceden "kalbim sağlam" diyen kişilerde, enfeksiyon sırasında kalbe zarar oluşursa sonuçlar ciddi olabiliyor. Kalp hasarı olan hastalarda ise ölüm riskinin 10 kat daha fazla olduğunu gördük.' dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Kalp yetmezliği açısından en riskli grubun daha önce kalp krizi geçirmiş hastaların olduğunu söyleyen Barman, kalp yetmezliği açısından en kritik bulguların; Nefes darlığı, gece uykudan öksürükle ya da nefes darlığıyla uyanmak, ayak bileklerinde ya da bacaklarda şişlik (ödem) olduğunu söyledi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Barman, "Unutmayalım, kalp yetmezliği erken tanınırsa tedavi edilebilir ve hastanın yaşam kalitesi uzun yıllar korunabilir. Geç kalındığında ise tablo ağırlaşır ve sık hastane yatışlarına, hatta organ yetmezliklerine kadar gidebilir." şeklinde konuştu.

