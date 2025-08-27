20’li yaşlarda kalp krizi geçirenler artıyor: Kalbinizi bu hatalardan koruyun!

COVID-19'un kalp üzerindeki etkileri üzerinde çalışan Doç. Dr. Hasan Ali Barman, COVID- 19 geçirmiş bireylerde kalbin hem elektriksel hem yapısal fonksiyonlarında çeşitli bozulmalar olduğunu söyledi.

Barman, 'Daha önceden "kalbim sağlam" diyen kişilerde, enfeksiyon sırasında kalbe zarar oluşursa sonuçlar ciddi olabiliyor. Kalp hasarı olan hastalarda ise ölüm riskinin 10 kat daha fazla olduğunu gördük.' dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Kalp yetmezliği açısından en riskli grubun daha önce kalp krizi geçirmiş hastaların olduğunu söyleyen Barman, kalp yetmezliği açısından en kritik bulguların; Nefes darlığı, gece uykudan öksürükle ya da nefes darlığıyla uyanmak, ayak bileklerinde ya da bacaklarda şişlik (ödem) olduğunu söyledi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Barman, "Unutmayalım, kalp yetmezliği erken tanınırsa tedavi edilebilir ve hastanın yaşam kalitesi uzun yıllar korunabilir. Geç kalındığında ise tablo ağırlaşır ve sık hastane yatışlarına, hatta organ yetmezliklerine kadar gidebilir." şeklinde konuştu.