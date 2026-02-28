2050’de kalp hastalıkları pik yapacak! O grup risk altında
Amerikan Kalp Derneği’nin son raporu kadınlar için ciddi uyarılar içeriyor. 2050’ye kadar yüksek tansiyon, diyabet ve obezite gibi risk faktörlerinin artacağı, kalp hastalıkları ve inme oranlarının yükselmesinin beklendiği belirtiliyor.
- Amerikan Kalp Derneği raporuna göre 2050 yılına kadar ABD'de kadınlarda yüksek tansiyon oranının %49'dan %59'a, diyabet oranının %15'ten %25'e, obezite oranının %44'ten %61'e çıkması bekleniyor.
- Kardiyovasküler hastalık ve inme görülme sıklığının kadınlarda %10,7'den %14,4'e yükselmesi öngörülüyor.
- 55 yaş altı yetişkinlerde kalp krizine bağlı ölümler artarken, genç kadınlar aynı yaştaki erkeklere göre ilk kalp krizinden sonra daha yüksek ölüm riski taşıyor.
- Kadınlarda kalp hastalığı risk faktörleri arasında sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ile gebelikte görülen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yer alıyor.
- Kardiyolog Dr. Elizabeth Klodas, sigarayı bırakma, daha fazla hareket etme, zihinsel sağlık ve uyku düzenine dikkat etme ve beslenme alışkanlıklarını iyileştirme gibi önlemlerin kalp sağlığını koruyabileceğini belirtiyor.
Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) son raporu, Amerikalı kadınların sağlık geleceğiyle ilgili ciddi uyarılar içeriyor. Rapora göre 2050 yılına kadar kadınlarda bazı kronik hastalıkların ve kardiyovasküler sorunların önemli ölçüde artması bekleniyor.
Yükselen riskler neler?
Raporda öne çıkan tahminler şunlar:
- Yüksek tansiyon: Günümüzde %49 iken, 2050'de %59'un üzerine çıkması bekleniyor.
- Diyabet: Mevcut %15 oranının %25'in üzerine çıkması öngörülüyor.
- Obezite: %44'ten %61'in üzerine yükselmesi bekleniyor.
- Kardiyovasküler hastalık ve inme: Görülme sıklığı %10,7'den %14,4'e çıkacak.
- Olumsuz eğilimlere rağmen sağlıksız kolesterol oranının düşeceği öngörülüyor; bugün %42 iken gelecekte %22 olması bekleniyor.
Kalp hastalığı kadınlarda sessiz başlıyor
Kardiyolog Dr. Elizabeth Klodas, bu trendlerin "alarm verici" olduğunu belirtti. Kadınlarda kalp hastalığı erken başlar, yavaş ilerler ve çoğu zaman aniden yıkıcı şekilde kendini gösterir.
Yeni bir AHA çalışması, 55 yaş altı yetişkinlerde kalp krizine bağlı ölümlerin arttığını ortaya koyuyor. Üstelik genç kadınlar, aynı yaşlardaki erkeklere göre ilk kalp krizinden sonra daha yüksek ölüm riski taşıyor.
Risk faktörleri ve önlemler neler?
Klodas, kalp sağlığını tehdit eden başlıca faktörleri şöyle sıralıyor: sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı. Kadınlara özgü riskler arasında ise gebelik sırasında görülen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yer alıyor.
Kalbi korumak için önerilen temel adımlar:
- Sigara (elektronik sigara dahil) kullanımını bırakmak
- Daha fazla hareket etmek
- Zihinsel sağlık ve uyku düzenine özen göstermek
- Beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek
Klodas, küçük beslenme değişikliklerinin bile uzun vadede büyük etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Örneğin birkaç sağlıklı atıştırmalık tercih etmek bir ay içinde kolesterolü ilaç düzeyinde düşürebilir. Dr. Klodas, kadınlara güçlü bir mesaj veriyor:"AHA raporunu kaçınılmaz bir gelecek olarak görmemeliyiz. Sağlığımız üzerinde kontrolümüz var; sadece onu kullanmamız gerekiyor."
Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.