2050’de kalp hastalıkları pik yapacak! O grup risk altında

Klodas, kalp sağlığını tehdit eden başlıca faktörleri şöyle sıralıyor: sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı. Kadınlara özgü riskler arasında ise gebelik sırasında görülen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yer alıyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Klodas, küçük beslenme değişikliklerinin bile uzun vadede büyük etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Örneğin birkaç sağlıklı atıştırmalık tercih etmek bir ay içinde kolesterolü ilaç düzeyinde düşürebilir. Dr. Klodas, kadınlara güçlü bir mesaj veriyor:"AHA raporunu kaçınılmaz bir gelecek olarak görmemeliyiz. Sağlığımız üzerinde kontrolümüz var; sadece onu kullanmamız gerekiyor."

Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.