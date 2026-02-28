Dünyada 350 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor! Uzman doktor: “Vakaların yüzde 80’i genetik”

Dünya genelinde 7 binden fazla hastalık"nadir" olarak tanımlanmasına rağmen, bu hastalıklarla yaşayan kişi sayısı 300 milyonu aşıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 5 milyon kişinin nadir hastalıklardan etkilendiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, tanı sürecinin uzamasının hastalar için en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.