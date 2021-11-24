Top model Bar Refaeli, bezelye yiyerek form tutuyor (Sağlık haberleri)

Folik asit deposu bezelye, mide hastalıklarını önler. Cildi taze bir görünüme kavuşturur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini korur. Metabolizmayı hızlandırır. Gebelik dönemine sağlık katar. Kemikleri güçlendirir. Lifli olması nedeniyle tok tutmayı sağlar. Saçları kökten uca destekler.

HAREKETE GEÇİN DİRENCİ KIRIN

İnsülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glikozu kullanamadığı duruma deniyor. Diyetisyen Hasan Özkan, çağımızın sorunu insülin direnci ve nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda neler yapılması uyarısında bulunuyor. Özkan, "Glisemik indeksi yüksek olan besinlerden karpuz, kavun, patates püresi, havuç, pilav, şekerli mısır ve patates kızartması uzak durmak gerekiyor. Glisemik indeksi düşük olan besinleri yulaf, süt, bezelye daha sık tüketmeliyiz. Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya egzersiz yapmalıyız. Öğünleri atlamamalıyız." diyor.

ÜLSERE KARNABAHAR

Karnabahar bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Kilo vermeye yardımcı olur. Ülser oluşumunu engeller. Kabızlığa iyi gelir.

ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ

Folik asit deposu kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller. Erken doğum riskini azaltır. Kalp krizinden korur.

BİR AVUÇ SAĞLIK

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.

BİTKİ ÇAYINIZ ZEHİR OLMASIN

Kış aylarında hastalananlar, şifayı bitki çaylarında arıyor. Prof. Dr. Ulvi Zeybek, kullanımı artan bitki çayları konusunda uyarıyor. Bu çayların fitoterapi eğitimi almış hekim ve eczacıların kontrolünde, eczanelerden satın alınması gerektiğini söyleyen Zeybek, şu uyarılarda bulunuyor: Standartlara göre hazırlanıp paketlenmeyen çaylar, şifa yerine hastalıklara neden olabilir. Mutlaka hekim veya eczacıya danışarak tıbbi çay tüketmeli. Bu çayları, eczane harici almamaya dikkat etmeli kalitesine, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.

HER DERDE DEVA ÇÖREK OTU

Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu, yağıyla da şifa dağıtıyor. Dyt. Vildan Çelik, çörek otu yağının mucizevi faydalarına değiniyor. Her gün bilinçli olarak tüketilen çörek otu yağının alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtiyor. Özellikle soğuk sıkım çörek otu yağı, bağışıklığı güçlendiriyor ve ağrıyı azaltıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bu yağ, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırmaya iyi geliyor. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıran çörek otu yağının mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerekiyor.