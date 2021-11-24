Soğuk havalara dikkat! Bulaşıcı olan zatürre can alıyor

Sonbahar ve kış, hastalıklarla geliyor. Bu aylarda görülen soğuk algınlığı ve grip rahatsızlığı, zatürreye kadar gidiyor. Dünyada her yıl 4.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan zatürre, kapalı ortamlarda hastanın öksürmesi veya hapşırması ile bulaşıyor. Öksürük, balgam çıkarma ve yüksek ateşle belirti veriyor. 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül seyrediyor. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, zatürreyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

BİLİNÇ KAYBI YAŞANABİLİR

Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kaseklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. Ağır zatürre durumlarında bir hastada deri ve mukozanın mavi renk alması, ciddi nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü olabilir.

KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Uykusuz kalmayın: Günde 7-9 saat uyumak bağışıklığı güçlendiriyor. Bu da zatürreden koruyor.

Bol su için: Her gün 2.5 litre su içmekten geçiyor.



Sağlıklı beslenin: Süt ve süt ürünleri (et, yumurta ve baklagil gibi), mevsim sebze ile meyvelerin sofradan eksik edilmemesini öneriyor.

Atkı takın: Korunmak için atkıyla ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

Aşı yaptırın: 65 yaş üzeri, KOAH ve astım gibi kronik akciğer hastalıkları olanların ekim-kasım aylarında grip ve zatürre aşısı yaptırması gerekiyor.