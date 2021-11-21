ABD'de Ohio eyaletindeki araştırmacılar, 139 meme kanserli hasta üzerinde çalışma yaptı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Kinyas Kartal, "Daha az duygusal stres yaşayan, evlerinde, evliliklerinde daha huzurlu ve mutlu bir ilişkiye sahip olan kadınların sonuçlarının diğer hasta grubuna kıyasla istatistiksel olarak daha iyi olduğu görülmüş. Dolayısıyla, daha mutlu ve huzurlu bir hayatın, evliliğin, ilişkinin, bağışıklık sistemi üzerine pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz" diyor.

BAĞIRSAK DOSTU TURŞU

Düzensiz beslenmek, bağırsak sağlığını bozuyor. Evde yapılan doğal ve probiyotik zengini turşu ise bağırsaklara güç veriyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, turşu, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların bağırsak florasını yenilediğini ve hazmı kolaylaştırdığını söylüyor. Bu besinlerin akşam yemeklerinde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

FAZLA DEZENFEKTAN CİLDİ KURUTUR

Dermatoloji Uzmanı Dr. İnci Sak, cilt kuruluğuna değiniyor. "Özellikle Covid 19 pandemisi nedeniyle hayatımıza dahil olan dezenfektanların aşırı kullanımından, deterjan, aseton ve kimyasallarla aşırı temastan kaçınılmalıdır. Fazla dezenfektan kullanımı da cildi kurutuyor" diyor. Tavsiyelerde bulunuyor: Cilt sağlığımızı korumak için banyo ve duşta kullandığımız ürünlere dikkat etmeli, cildimizi nemlendiren ürünler kullanmalı, bol su içmeli ve sağlıklı beslenmeliyiz.

GREYFURTLA ŞEKERİ DENGELE

Acı-tatlı bir kış meyvesi olan greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. İnsülin direncini azaltır.

ÖKSÜRÜĞE REÇEL

Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.

SİVİLCELERE SOĞAN

Eski tarihlerden bu yana kuru soğan doğal tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. Sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden oluyor.