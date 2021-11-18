Ömür törpüsü KOAH! Nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, öksürük ve balgamla kendini gösteriyor





ERKEN TANI KURTARICIDIR

40 yaşın üstünde, sigara içmiş olan, içmeye devam eden ya da meslek gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması durumunda hemen bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun. Yapılacak ilk iş sigarayı bırakmak. Ayrıca zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ile nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivite de tedavide önemlidir.