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    Ömür törpüsü KOAH! Nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, öksürük ve balgamla kendini gösteriyor

    KOAH nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, öksürük ve balgamla kendini gösteriyor. Dr. Filiz Arabacı, “Toz ve dumandan uzak durun. Egzersizi ihmal etmeyin” diyor.

    Ömür törpüsü KOAH

    Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları, en sık görülen üçüncü ölüm nedenini oluşturuyor. Bu ölümlerin de yüzde 61.5'i KOAH nedeniyle meydana geliyor. KOAH, solunumla akciğerlere alınan havanın kolayca dışarı verilmemesi olarak tanımlanıyor. Dr. Filiz Arabacı, ölüme götüren hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:



    PIPO, PURO, NARGILE
    KOAH'ın en yaygın nedeni, sigara dumanı. Pipo, puro, nargile içmek ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunuyor. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olamaması erken tanı ve etkin tedaviyi güçleştiriyor. KOAH'ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar.



    EVDEN ÇIKAMIYORSANIZ DİKKAT
    Hareket halinde iken nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar. Nefes darlığının yanı sıra göğüste sıkışma, yorgunluk, halsizlik, depresyon, ağız, göz ve tırnak çevresinde cildin mavimsi bir renk alması, ayaklarda ve bacaklarda şişme de belirtiler arasında yer alıyor.



        ERKEN TANI KURTARICIDIR
        40 yaşın üstünde, sigara içmiş olan, içmeye devam eden ya da meslek gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması durumunda hemen bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun. Yapılacak ilk iş sigarayı bırakmak. Ayrıca zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ile nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivite de tedavide önemlidir.
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        Haberler Sağlık Ömür törpüsü KOAH! Nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, öksürük ve balgamla kendini gösteriyor
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