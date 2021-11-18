Ömür törpüsü KOAH! Nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, öksürük ve balgamla kendini gösteriyor

Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları, en sık görülen üçüncü ölüm nedenini oluşturuyor. Bu ölümlerin de yüzde 61.5'i KOAH nedeniyle meydana geliyor. KOAH, solunumla akciğerlere alınan havanın kolayca dışarı verilmemesi olarak tanımlanıyor. Dr. Filiz Arabacı, ölüme götüren hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
PIPO, PURO, NARGILE
KOAH'ın en yaygın nedeni, sigara dumanı. Pipo, puro, nargile içmek ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunuyor. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olamaması erken tanı ve etkin tedaviyi güçleştiriyor. KOAH'ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar.
EVDEN ÇIKAMIYORSANIZ DİKKAT
Hareket halinde iken nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar. Nefes darlığının yanı sıra göğüste sıkışma, yorgunluk, halsizlik, depresyon, ağız, göz ve tırnak çevresinde cildin mavimsi bir renk alması, ayaklarda ve bacaklarda şişme de belirtiler arasında yer alıyor.