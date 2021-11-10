Bir avuç sağlık! Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları

Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kas ağrıları iyi gelir.

Kanser düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendirir.

Kalp ve damar dostudur.

Diyabet riskini azaltır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Formda kalmaya yardımcıdır.



KİLO GELİŞİMİ ETKİLEMEZ

Gebe kalmak isteyen obez kadınların embriyolarının gelişmediği yönündeki inanış, yanlış çıktı. İspanya'da 2 bin 822 kadın üzerinde laboratuvar ortamında yapılan çalışma yapıldı. 3 bin 316 yumurta üzerinde yapılan çalışmada obez ve normal kilodaki kadınlarda tüp bebek tedavisi ile elde edilen embriyoların gelişimi arasında fark bulunmadığı belirtildi.



ASTIM DİŞİ VURUYOR

Astım tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle astım hastalarında diş çürüğü, diş eti hastalıkları, diş erozyonu ve diş kaybı riski artıyor. Uzmanlar, diş kaybını önlemek için astım şikayeti yaşayanların düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmelerini öneriyor.







VİTAMİNİ KABUĞUNDA

Beslenme içeriği sayesinde sofralarda geniş yer tutan sebze ve meyveler sağlığı koruyor. Bazı besinlerin kabukları, kendisinden daha fazla vitamin ve mineral içeriyor. O besinler şöyle sıralanıyor:



Portakal kabuğu: Kabuğu cildi besler. Siyah noktaları temizler.

Muz kabuğu: Sivilceleri temizler. Dişleri beyazlatır.

Elma kabuğu: Kabuğu, bağırsakların çalıştırır. Kemikleri korur ve güçlendirir.

Kivi kabuğu: Vücuttaki mikropları temizler.



TANSİYONA KULAK VER

Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, kulak çınlamasının hastalık sinyali olabileceğini ve sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söylüyor. "Kulak çınlaması, tansiyon, kalp damar hastalıkları ve tümör habercisi olabilir. Çınlamanın sebebini bulun" diyor.



KIRIŞIKLARA NARLI ÇÖZÜM

Nar sindirim sistemini düzenler. Kilo verdirir. Bağışıklığı güçlendirir. Cildi canlandırır. Kanser riskini azaltır. Kalbi korur. Diş etlerini besler.



YARALARA FESLEĞEN

Fesleğen öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.



KARACİĞERE KARANFİL

Karanfil, bakteriler ile mücadele eder. Karaciğeri korur. Akciğer kanseri ile savaşır. Kan şekerini düzenler. Ağız sağlığını destekler.Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:



Kasağrıları iyi gelir.

Kanser düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendirir.

Kalpve damar dostudur.

Diyabet riskini azaltır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Formda kalmaya yardımcıdır.



KORUNMAK İÇİN 6 ÖNERİ

1) Ağrıları azaltmak için kilo almamak.

2) Kemik sağlığını korumak için sigara içmemek.

3) Günlük yürüyüş yapmak.

4) Dengeli beslenmek.

5) D vitamini almak için 20 dakika güneş altında durmak.

6) Yaşa göre yeterli kalsiyum almak.