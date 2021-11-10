Hatırlatma aşısı nedir, kimlere yapılıyor? 3. doz aşı randevusu nasıl, nereden alınır? 3. doz aşı olmak zorunlu mu? Son dakika açıklama geldi!

Hatırlatma aşısı nedir, kimlere yapılıyor? 3. doz aşı randevusu nasıl, nereden alınır? 3. doz aşı olmak zorunlu mu? sorularının yanıtları Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde ''mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.'' açıklamasında bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre de 3. doz aşı için yarın randevuların alınmaya başlanacak. İşte detaylar...
HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi.
2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
BİONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.