Reflünün çaresi magnezyumda! Magnezyum içeren besinler, reflü ve kabızlığa karşı koruyor

Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinlerin doğru miktarda tüketilmesinden geçiyor. İnsan vücudu, besinlerden aldığı vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklarla savaşıyor. Magnezyumsa, en kritik minerallerin başında geliyor. Diyetisyen Dilek Sivri, magnezyumun reflüden kabızlığa kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa vb.), köklü sebzeler (patates, havuç, kereviz vb.), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb. ), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avokado, gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata, kinoa, somon, uskumrunun zengin magnezyum kaynağı olduğunu belirtiyor. "Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas krampları hatta depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilmektedir" diyor.