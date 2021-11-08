Şekerin çaresi egzersiz! Bol bol yürüyüş yapın

Diyabet yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, diyabet tedavisi gören kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. "Glikoz maddesi gerek haplarla gerek insülinle gerekse ikisi beraber kullanılarak kontrol altına alınıyor. Diyetisyen takibinde yapılmadığında vücuda fazla miktarda şeker giriyor. Kandan hücrelerin içine çekilemediğinde kilo kaybı ortaya çıkıyor. Bol bol yürüyüş yapmak gerek. Diyetisyen takibi, ilaçların etkisini arttıracaktır" diye konuşuyor.