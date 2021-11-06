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    Demansı olanlara uyarı! Fasulye, muz tüketin

    Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri bozuyor. Doç. Dr. Belma Doğan, liften zengin yeşil fasulye, kereviz, muz ve elmayı tüketmek gerektiğini söylüyor.

    Fasulye muz demansı önlüyoruz

    Halk arasında bunama olarak bilinen demansın ileri evrelerde tedavisi mümkün olmuyor. İlk aşamalarında semptomları yönetilebiliyor. Genetik yatkınlığı olanlarda da önlenebiliyor. Her yaşta görülebiliyor. Bilişsel değişiklikler, hafıza kaybı, iletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma, akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanmayla belirti veriyor. Demans hastalığından korunmak ve riski azaltmak için atılması gereken ilk adımın beslenme tarzını değiştirmek olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri anlatıyor:

    LİF İÇERIĞI YÜKSEK BESİNLERI TÜKETMEK:
    Lifli tohum, baklagil, kuruyemiş ve yeşil yapraklı sebzeler, brokoli başta olmak üzere yeşil fasulye, kereviz, enginar, soğan, lahana, biber, avokado gibi yüksek lif içeren sebzeler ile elma, muz, narenciye türü meyveler tüketilmesi gereken besinlerdir.

    ANTIOKSİDAN ZENGINI BESLENME:
    Berry grupları, kırmızı biber, ıspanak ve turp iyi birer seçimdir.

    UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER:
    Rafine şeker, rafine un, yüksek gluten, katkı maddeleri, gazlı içecekler, fazla kırmızı et tüketimi ve hazır meyve suyu tüketilmemesi gereken besinlerdir.

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    Haberler Sağlık Demansı olanlara uyarı! Fasulye, muz tüketin
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