Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Depresyona kahve darbesi

    İngiltere, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Polonya'da 5 bin yetişkinin katıldığı araştırma, günler kısaldıkça yaşam tarzı ve beslenme seçimlerinin keyifsizlik üstünde etkili olabileceğini saptadı. Söz konusu bulgular düzenli kahve içmenin uyanık davranmayı artırabileceğini ve bilişsel davranışları iyileştirebileceğini gösterdi.

    Depresyona kahve darbesi

    İngiltere, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Polonya'da 5 bin yetişkinin katıldığı araştırma, günler kısaldıkça yaşam tarzı ve beslenme seçimlerinin keyifsizlik üstünde etkili olabileceğini saptadı.

    Araştırmacılar, her 4 saatte bir 75 mg kafein (bir fincan kahveye eşdeğer) tüketmenin, gün boyunca ruh halinin sürekli olarak iyileşmesiyle sonuçlanabileceğini ortaya çıkardı. Söz konusu bulgular düzenli kahve içmenin uyanık davranmayı artırabileceğini ve bilişsel davranışları iyileştirebileceğini gösterdi.

    Daha önceki araştırmalarda kahvenin kalp krizi riskini azalttığı belirlenmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Sağlık Depresyona kahve darbesi
        SON DAKİKA