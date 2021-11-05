Depresyona kahve darbesi

İngiltere, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Polonya'da 5 bin yetişkinin katıldığı araştırma, günler kısaldıkça yaşam tarzı ve beslenme seçimlerinin keyifsizlik üstünde etkili olabileceğini saptadı.



Araştırmacılar, her 4 saatte bir 75 mg kafein (bir fincan kahveye eşdeğer) tüketmenin, gün boyunca ruh halinin sürekli olarak iyileşmesiyle sonuçlanabileceğini ortaya çıkardı. Söz konusu bulgular düzenli kahve içmenin uyanık davranmayı artırabileceğini ve bilişsel davranışları iyileştirebileceğini gösterdi.



Daha önceki araştırmalarda kahvenin kalp krizi riskini azalttığı belirlenmişti.





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