İshale muşmula (Sağlık haberleri)

Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlıyor. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı oluyor. Merkezi sinir sistemini düzenliyor. Rahatlatıyor.



GÜZELLİK İÇİN ROKA

Roka, kalbinizi koruyor. Kilonuzu kontrol altına alıyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Sindirimi düzenliyor. Kan basıncını kontrol ediyor. Diyabetin önlenmesini sağlıyor. Cildinize iyi geliyor.



ATEŞE ZENCEFİL

Zencefil çayı, mide bulantısını geçiriyor. Deniz tutmasına iyi geliyor. Sindirimi hızlandırıyor. Kronik ağrıları azaltıyor. Kan dolaşımını artırıyor. Solunum yollarını açıyor.