Kanserin doktoru kefir

Çağın vebası kanser, hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizi tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kanserden korunmak için beslenmede protein, kaliteli karbonhidrat, posa, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Kanserle savaşmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler şöyle sıralanıyor:

SARIMSAK:

Kanser riskini azaltmada etkin rol oynuyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda düzenli sarımsak kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında azalttığı biliniyor. Bu nedenle, yemeklerde, soslarda, yoğurda karıştırılarak sarımsağı tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Çok fazla pişirilmeden hafif çiğ şekilde tüketilmesi öneriliyor.

DOMATES:

Likopen deposu domates, pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor. Özellikle prostat kanseri riskini azaltıyor. Mevsiminde salata olarak ya da yemeklerde, kışın da salça şeklinde tüketmek gerekiyor.

KETEN TOHUMU:

Bolca Omega-3 içeriyor. Östrojen kaynaklı meme kanserlerinin önlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek ya da soğuk sıkım keten tohumu yağından günlük 1 tatlı kaşığı kullanmak gerekiyor.

TURUNÇGİLLER:

Portakal, limon, greyfurt, mandalina ve turunçta bol miktarda C vitamini, folat ve posa bulunduğu için birçok kanser türüyle savaşıyor.

KEFİR:

Kefir ve yoğurt gibi bolca probiyotik içeren besinlerin günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor.