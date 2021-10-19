Bu hastalıklar sonbaharı bekliyor! Zatürrenin tam zamanı

Sonbahar, hastalıklarla beraber geliyor. Bugünlerde hemen herkes soğuk algınlığı grip, boğaz enfeksiyonu, norovirüs ishali, akut bronşit, alerjik astım, zatürre ve sinüzitten yakınıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, soğuk havanın bağışıklık sistemini baskıladığını söylüyor. Sonbahara özgü bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıralıyor:
GÖZLERİNİZE DOKUNMAYIN:
Hastalıkların yayılmasında kişisel yaşam alanı büyük yer tutuyor. Virüs ve bakterilerden korunmak için öncelikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak gerekiyor.
Bunun yanı sıra odaların her gün 2 kez 10'ar dakika havalandırılması öneriliyor. Virüs, daha çok ağız, vurun ve göz yoluyla vücuda giriyor. Dolayısıyla bir yere dokunduktan sonra gözleri ovuşturmamak gerekiyor.