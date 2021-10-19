Bu hastalıklar sonbaharı bekliyor! Zatürrenin tam zamanı

SIK SIK GARGARA YAPIN:

Virüslerden korunmak için ellerin 20 saniye boyunca iyice yıkanması gerekiyor. Öte yandan boğazda biriken kötü mukuslar, yani salgılar tıkaçlar oluşturarak ya da uygun konak alanları yaratarak hastalanmamıza neden oluyor. Kötü mukustan kurtulmak için günde 2 kez sıcak-tuzlu suyla gargara yapılması öneriliyor.