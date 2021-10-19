Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bu hastalıklar sonbaharı bekliyor! Zatürrenin tam zamanı

    Havaların serinlemesiyle hastalıklar kapıyı çalıyor. Hemen herkes grip, boğaz enfeksiyonu, zatürre ve norovirüs ishalinden yakınıyor. Uzmanlar, sağlıklı sonbaharın sırrını açıklıyor...

    Zatürrenin tam zamanı

    Sonbahar, hastalıklarla beraber geliyor. Bugünlerde hemen herkes soğuk algınlığı grip, boğaz enfeksiyonu, norovirüs ishali, akut bronşit, alerjik astım, zatürre ve sinüzitten yakınıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, soğuk havanın bağışıklık sistemini baskıladığını söylüyor. Sonbahara özgü bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıralıyor:

    GÖZLERİNİZE DOKUNMAYIN:
    Hastalıkların yayılmasında kişisel yaşam alanı büyük yer tutuyor. Virüs ve bakterilerden korunmak için öncelikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak gerekiyor.

    Bunun yanı sıra odaların her gün 2 kez 10'ar dakika havalandırılması öneriliyor. Virüs, daha çok ağız, vurun ve göz yoluyla vücuda giriyor. Dolayısıyla bir yere dokunduktan sonra gözleri ovuşturmamak gerekiyor.

        SIK SIK GARGARA YAPIN:
        Virüslerden korunmak için ellerin 20 saniye boyunca iyice yıkanması gerekiyor. Öte yandan boğazda biriken kötü mukuslar, yani salgılar tıkaçlar oluşturarak ya da uygun konak alanları yaratarak hastalanmamıza neden oluyor. Kötü mukustan kurtulmak için günde 2 kez sıcak-tuzlu suyla gargara yapılması öneriliyor.

        KUŞBURNU ŞİFA DOLU:
        Hastalıklardan korunmada besin takviyeleri de etkili oluyor. Çayın içine bal eklenmesi bağışıklığı destekliyor ve enerji veriyor. Yine kuşburnu kara mürver ve ekinezyanın viral hastalıkları ölüyor. C, D vitamini ve çinko vücuda güç veriyor.

        C VİTAMİNİNDEN DESTEK ALIN:
        Bağışıklığın güçlenmesinde, doğru beslenme büyük önem taşıyor. Özellikle C vitamini deposu portakal, limon, mandalina, nar, kuşburnu, yeşilbiber, maydanoz, roka, ıspanak ve karnabahar hastalıklara savaş açıyor. Bunun yanı sıra sık sık su tüketmek solunum yollarını temizliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye çifte zam
        Haberler Sağlık Bu hastalıklar sonbaharı bekliyor! Zatürrenin tam zamanı
            SON DAKİKA