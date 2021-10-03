Karaciğer, yanlış beslenme alışkanlıkların olumsuz etkileniyor (Sağlık haberleri)

Vücudun en hayati organı karaciğer, yanlış beslenme alışkanlıkların olumsuz etkileniyor. Aşırı şeker ve tuz tüketimi ile yağlı besinler, ortalama 1.5 kg ağırlığındaki karaciğere zarar veriyor. Uzmanlar, karaciğeri güçlendiren besinleri sıralıyor.

Sarımsak: Karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Karaciğeri temizler. İltihap söktürücüdür.

Elma: Bolca lif içerir. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri güçlendirir.

Brokoli: Karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Hücre yaşlanmasını engeller.

Limon: C vitamini deposudur. İltihapları azaltır. Karaciğeri güçlendirir.

Avokado: Karaciğeri temizler. Sağlıklı yağlar içerir.

Kahve: Günde iki fincan kahve içmek karaciğeri korur.

STRES BİTİRİR

Araştırmalar, kadınların cinsel sağlık konularında son derece duyarsız olduğunu kanıtladı. Uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulundu:

ÖNCELİKLE sorunların üzerini kapatmamalısınız.

KADINLAR orgazm olma konusunda zorluk yaşıyor. Bunun ana nedeni psikolojik. Yani destek almalısınız.

EĞER stres altındaysanız, cinsel hayatınızda da sorunlar başlıyor.

KÖTÜ bir olay sonrası baş gösteren üzüntüler de cinsel sağlığınızda hasarlar bırakıyor. Uzmanlar hangi durumda olursa olsun, önce eşinizle sonra da doktoronuzla bu sorunları paylaşın.

BAŞ AĞRISINA PATATES

Vücudumuz potasyuma ihtiyaç duyar. Ona en büyük ev sahipliğini yapan yiyeceklerden olan patates de baş ağrısına iyi gelir. ABD'de yapılan araştırmalarda patatesin stresi de azalttığı kanıtlandı.

FAZLASI ZARAR

Kahve, 2000'den fazla kimyasal bileşik içeren içeriyor. Aynı zamanda içerisinde bolca kafein barındırıyor. Günümüzde sade olarak tüketmek yerine içine şeker, süt tozu ve krema gibi oldukça kalorili katkı maddeleri ekleniyor. Bu da kahvenin tüm içeriğini bozuyor. Çayda olduğu gibi kahvede de günde 2 bardağı geçmemek gerekiyor.

HARİKA DİŞLER

Dişler için önemli olan peynir ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Çürüklere karşı koruyarak yeni çürüklerin oluşmasını engelliyor. Şekerli gıda tüketildikten sonra yenilen bir parça peynir dişlerin çürümesini engellemeye yardımcı oluyor. Ayrıca dişlerin sararmasını da engelliyor.