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    Gazlı ve kafeinli içecekler konusunda kritik uyarı! Yolun sonu hastalık

    İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor. Prof. Dr Beril Akman uyarıyor: Böbrek taşı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve vitamin eksiklikleri idrar yolu enfeksiyonu yatkınlığını artırıyor...

    Yolun sonu hastalık!

    Günlük hayatta, doktora başvuru sebepleri arasında en sık görülen sorunlardan birinin idrar yolu enfeksiyonu... Özellikle kadınlar hayatı boyunca bir veya iki kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Peki, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Profesör Doktor Beril Akman, idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.

    RİSK FAKTÖRLERİ:
    Böbrek taşı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve vitamin eksiklikleri idrar yolu enfeksiyonu yatkınlığını artırıyor.

    Aşırı temizlik ve epilasyon amacıyla genital bölge ve vajina florasının ve PH değerinin bozulması da hastalığa yol açıyor.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT:
        İdrar yolu enfeksiyonu kendini şu sorunlarla belli ediyor.

        Ağrılı ve sık idrar yapma isteği, idrar yaparken yanma, sık ve az miktarda idrar yapma, idrar renginde bulanıklık, idrarın kırmızı pembe ya da kola renginde olması, idrarda koku, sırt/yan ağrısı, karnın alt bölümünde ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, halsizlik, yorgunluk, uyku hali, yüksek ateş, üşüme ve titreme, mide bulantısı...

        DOĞRU TEDAVİ:
        İdrar yolları enfeksiyonların tedavisinde idrar kültür ve antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisinin verilmesi altın kuraldır. Tedavi isehekim tarafından karar verilmeli.

            YANLIŞ BESLENME:
            Mesaneyi tahriş edecek kahve alkol gazlı içecekler, asitli içeceklerden uzak durulmalı. Bu içecekle acele idrar çıkmaya yol açabilir. İdrarı yapmayıp bekletmek, mesanede kalan idrarda bakterilerin üreyerek enfeksiyona yol açmasına sebep olur. Bu sebeple idrarın uzun süre tutulması riskli.

            TANI NASIL KONULUR?
            Uygun şekilde alınan idrar örneği inceleniyor. Bunun devamında kan tetkikleri ile aktif enfeksiyon varlığı araştırılıyor ve problemin adı konuluyor.

            SÜPER GIDALAR
            İdrar yolu enfeksiyonlarında bolca su tüketmeli. Fazla su içmek de bir fayda etmeyecektir. Dolayısıyla midenizi yararlı vitamin, mineral ve yağlarla besleyerek, probiyotiklerle de desteklemelisiniz... Enfeksiyonla mücadele eden iki süper besin ise şunlar:

            LİMON SUYU:
            Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır.. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği söylenmektedir.

            MAYDANOZ:
            Maydanozun da son derece idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak, özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlandı.
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            Haberler Sağlık Gazlı ve kafeinli içecekler konusunda kritik uyarı! Yolun sonu hastalık
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