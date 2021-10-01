Gazlı ve kafeinli içecekler konusunda kritik uyarı! Yolun sonu hastalık

TANI NASIL KONULUR?

Uygun şekilde alınan idrar örneği inceleniyor. Bunun devamında kan tetkikleri ile aktif enfeksiyon varlığı araştırılıyor ve problemin adı konuluyor.

SÜPER GIDALAR

İdrar yolu enfeksiyonlarında bolca su tüketmeli. Fazla su içmek de bir fayda etmeyecektir. Dolayısıyla midenizi yararlı vitamin, mineral ve yağlarla besleyerek, probiyotiklerle de desteklemelisiniz... Enfeksiyonla mücadele eden iki süper besin ise şunlar: