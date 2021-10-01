Gazlı ve kafeinli içecekler konusunda kritik uyarı! Yolun sonu hastalık

Günlük hayatta, doktora başvuru sebepleri arasında en sık görülen sorunlardan birinin idrar yolu enfeksiyonu... Özellikle kadınlar hayatı boyunca bir veya iki kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Peki, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Profesör Doktor Beril Akman, idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.
RİSK FAKTÖRLERİ:
Böbrek taşı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve vitamin eksiklikleri idrar yolu enfeksiyonu yatkınlığını artırıyor.
Aşırı temizlik ve epilasyon amacıyla genital bölge ve vajina florasının ve PH değerinin bozulması da hastalığa yol açıyor.