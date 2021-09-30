Huzursuz bağırsak sendromu kadınları vuruyor! Huzursuz bağırsak sendromu nedir?

Modern çağ, hayatı alt üst ediyor. Sağlıkta dengeleri değiştiriyor. Huzursuz bağırsak sendromu da kadınları vuruyor. ABD'deki MAYO Clinic'ten Dr. Michael Camilleri, MD, Tıp Profesörü, hastalıkla ilgili olarak şunları söylüyor:
HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR:
Sindirim rahatsızlığıdır. Genellikle kabızlık, şişkinlik, gaz ve kramp gibi belirtiler gözlemlenmektedir. Risk grubunda 45 yaş altı insanlar ve özellikle 35 yaş altı kadınlar bulunmaktadır.
NEDEN OLUR?:
Bağırsaklar ikinci beyindir. Serotonin gibi bir hormonun büyük bir kısmı burada üretilir. Bu noktada stres ve endişe gibi durumların sindirim sistemi değişikliklerine neden olduğu düşünülmektedir.