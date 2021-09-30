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    Huzursuz bağırsak sendromu kadınları vuruyor! Huzursuz bağırsak sendromu nedir?

    Huzursuz bağırsak sendromu kadınları vuruyor. Kabız lık ve sancılı adetle kendini belli ediyor. ABD’li doktor Michael Camilleri, şunları söylüyor: Süt, süt ürünleri ve kahveden uzak durun. Günde 8 bardak su için.

    Huzurunuz kaçmasın

    Modern çağ, hayatı alt üst ediyor. Sağlıkta dengeleri değiştiriyor. Huzursuz bağırsak sendromu da kadınları vuruyor. ABD'deki MAYO Clinic'ten Dr. Michael Camilleri, MD, Tıp Profesörü, hastalıkla ilgili olarak şunları söylüyor:

    HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR:
    Sindirim rahatsızlığıdır. Genellikle kabızlık, şişkinlik, gaz ve kramp gibi belirtiler gözlemlenmektedir. Risk grubunda 45 yaş altı insanlar ve özellikle 35 yaş altı kadınlar bulunmaktadır.

    NEDEN OLUR?:
    Bağırsaklar ikinci beyindir. Serotonin gibi bir hormonun büyük bir kısmı burada üretilir. Bu noktada stres ve endişe gibi durumların sindirim sistemi değişikliklerine neden olduğu düşünülmektedir.

        BELİRTİLERİ NELERDİR:
        Karın ağrısı, sancılı menstrüasyon, dönemsel yaşanan ishal veya kabızlık, kramp, şişkinlik ve gaz.

        FAYDALI GIDALAR
        Günde 8 bardak su
        Meyve ve sebzeler. (Narenciye hariç


        Kepekli pirinç, pirinç unu
        Tahıllar
        Su
        Bitkisel çaylar


            Tavuk
            Balık
            Patates, patates unu
            Doğal yoğurt
            Ayçiçeği çekirdeği ve balkabağı çekirdeği, susam

            HANGİ BESİNLERDEN UZAK DURMAK GEREKİR
            Peynir veya dondurma gibi süt ve süt ürünleri
            Kahve gibi kafeinli içecekler
            Soda gibi gazlı içecekler, özellikle yapay tatlandırıcılar (sorbitol gibi) veya yüksek fruktozlu mısır şurubu içerenler
            Alkol
            Turunç giller
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            Haberler Sağlık Huzursuz bağırsak sendromu kadınları vuruyor! Huzursuz bağırsak sendromu nedir?
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