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    İşte kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler

    Son yıllarda kalp ve damar hastalıkları yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden artış gösteriyor. Bununla birlikte düzenli kontrollerin yapılması kalp sağlığını korumada anahtar rol oynuyor.

    Kalpten uyarı!
    Son yıllarda kalp ve damar hastalıkları yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden artış gösteriyor. Bununla birlikte düzenli kontrollerin yapılması kalp sağlığını korumada anahtar rol oynuyor.

    Uz. Dr. Nuri Cömert "29 Eylül Dünya Kalp Günü" nedeniyle kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri şöyle sıralıyor.

    Erkeklerde 40 yaşın üstünde olmak
    Kadınlarda 45 yaşın üstünde olmak veya menopoz sonrası dönem
    Ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olması
    Sigara ve tütün türevleri tüketmek
    Yüksek tansiyonun olması
    İyi kolesterolün (HDL) düşük olması
    Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması
    Hareketsiz bir yaşam tarzı
    Şeker hastası olmak
    Obezite (boya göre kilo fazlalığı)
    Yüksek stres düzeyi
    Düzensiz beslenme
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    Haberler Sağlık İşte kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler
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