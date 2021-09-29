İşte kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler

Son yıllarda kalp ve damar hastalıkları yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden artış gösteriyor. Bununla birlikte düzenli kontrollerin yapılması kalp sağlığını korumada anahtar rol oynuyor.
Uz. Dr. Nuri Cömert "29 Eylül Dünya Kalp Günü" nedeniyle kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri şöyle sıralıyor.
Erkeklerde 40 yaşın üstünde olmak
Kadınlarda 45 yaşın üstünde olmak veya menopoz sonrası dönem
Ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olması
Sigara ve tütün türevleri tüketmek
Yüksek tansiyonun olması
İyi kolesterolün (HDL) düşük olması
Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması
Hareketsiz bir yaşam tarzı
Şeker hastası olmak
Obezite (boya göre kilo fazlalığı)
Yüksek stres düzeyi
Düzensiz beslenme
Uz. Dr. Nuri Cömert "29 Eylül Dünya Kalp Günü" nedeniyle kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri şöyle sıralıyor.
Erkeklerde 40 yaşın üstünde olmak
Kadınlarda 45 yaşın üstünde olmak veya menopoz sonrası dönem
Ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olması
Sigara ve tütün türevleri tüketmek
Yüksek tansiyonun olması
İyi kolesterolün (HDL) düşük olması
Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması
Hareketsiz bir yaşam tarzı
Şeker hastası olmak
Obezite (boya göre kilo fazlalığı)
Yüksek stres düzeyi
Düzensiz beslenme