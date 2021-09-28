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    Reflü kanser ediyor (Sağlık haberleri)

    Reflü, en sık görülen mide hastalıklarının başında geliyor. Tedavi edilmediğindeyse kansere yol açıyor! Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, ilaç tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalara Laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulandığını söylüyor.

    Reflü kanser ediyor

    Reflü, en sık görülen mide hastalıklarının başında geliyor. Tedavi edilmediğindeyse kansere yol açıyor! Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, ilaç tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalara Laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulandığını söylüyor. "İşlem esnasında hem tanı konulur hem de var olan lezyonlara müdahale edilerek tedavi imkanı sunmaktadır. Bütün bunların ışığında hastaya tanı konulur gerekli tedavi ve diyet önerileri verilir. Ameliyat sonrası hastalar bir gece hastanede yatırılarak ertesi gün taburcu edilmektedir" diyor.

    HAFIZAYA HAMSİ YORGUNLUĞA LÜFER
    Kış aylarında sofraları renklendiren balık, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Uzmanlar, hangi balığın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:

    SOMON: Bağışıklığı güçlendirir. Gribi engeller.
    TON BALIĞI: Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Depresyonu engeller.
    LÜFER: Metabolizmayı hızlandırır. Yorgunluğu ve halsizliği bitirir. Rahat bir uyku sağlar.
    HAMSİ: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Beyin sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir.

    BAL GİBİ ŞİFA!
    Doğal prebiyotik olan bal, vücut direcini artırır. Bağışıklığı güçlendirir. Vücuttaki yararlı hücreleri artırır. Cildi iyileştirir. Kepeği bitirir. Öksürüğe iyi gelir. Kanserle savaşır. Enerji verir. Kolesterolü düşürür. Beyni de güçlendirir.

    AĞRI KESİCİ KARABİBER
    Sindirimi     hızlandıran karabiber, gazı ve hazımsızlığı bitirir. İltihabı azaltır. Doğal ağrı kesicidir. Cildi besler. Solunumu rahatlatır. Soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eder. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

    GÖZLERE ROKA
    Kalp ve damar sağlığını koruyan roka, tansiyonla savaşır. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Kilo vermeye yardımcıdır. Diyabete karşı koruma sağlar. Göz hastalıklarını önler.

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    Haberler Sağlık Reflü kanser ediyor (Sağlık haberleri)
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