Hipertansiyon gençlerin de düşmanı (Sağlık haberleri)

Toplumda yüksek tansiyon olarak adlandırılan 'Hipertansiyon' en sık görülen sağlık problemlerinin başında yer alıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, ülkemizde 25-40 yaş arası gençlerde bile hipertansiyon görüldüğünü söylüyor. Yaşam değişikliklerine gitmek, hipertansiyon tedavisinde başarı oranını artırıyor. Tuz tüketimini azaltmak, egzersiz yapmak bunların başında geliyor. Prof. Dr. Ahmet Özkara, "Yüksek tansiyon tedavisinde, doktorun belirlediği planlamaya uymak gerekiyor. İlaç tedavisini yarıda kesmek, beyin kanaması, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi problemlere açabilir" uyarısında bulunuyor.

MİGREN AĞRISI SOFRADA BAŞLAR

Neden olduğu dayanılmaz baş ağrısıyla bilinen migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül Sun, bu ağrının görülmesinde beslenme alışkanlıklarının etkisine değiniyor. Her gün kahvaltı yapmayı ve öğün atlamamayı öneriyor. "Günde en az iki litre su içmeyi ihmal etmeyin. Migren ağrısını tetikleyici gıdalardan uzak durun. Kahve, çikolata, kabuklu yemişler, süt ürünleri, hazır çorbalar, paket diyet ürünleri, bazı kurutulmuş meyveler baş ağrısını tetikler" diyor. Kontrollerinin ihmal edilmemesini öneriyor.

KEMİKLERE LOR GÜCÜ

Vitamin ve mineral deposu lor peyniri, beyin sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Osteoporozla mücadele eder. Güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığı destekler. Cildi besler ve gençleştirir. Enerji verir.

DİYABETE BADEM YETER

E vitamininden zengin badem, cildi korur. Kalp ve damar hastalıklarına savaş açar. Zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller. Kan basınını dengeler. Liflidir. Kabızlığa iyi gelir.

ENFEKSİYONA SUMAK

Antioksidan deposu sumak, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını güçlendirir. Adet sancılarını azaltır. Kan şekerini dengeleyerek diyabetten korur.