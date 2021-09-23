Kireçlenmenin çaresi egzersiz (Sağlık haberleri)

Hareketsizlik, en çok eklemlere zarar veriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hamza Hakan Türk, 65 yaşından sonra eklem ağrılarında büyük artış yaşandığını söylüyor. "Osteoartrit vücutta diz, kalça, omuz eklemleri olmakla beraber herhangi bir eklemi etkileyebilir. Ne kadar erken tanı koyulursa o kadar kolay ve etkili tedavi edilir" diyor. Fazla kilonun da eklem kireçlenmesine yol açtığını belirten Dr. Türk, eklem kireçlemesi tedavisi için kilo vermeyi, egzersiz ve yürüyüş yapmayı öneriyor. Eklem içi PRP uygulamalarıyla kök hücre tedavisinin de şikayetleri azalttığına dikkat çekiyor.

KADINLARIN KABUSU İDRAR KAÇIRMA

Kadınların korkulu rüyası haline gelen idrar kaçırma, ülkemizde her iki kadından birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Öksürme, hapşırma, gülme sırasında görülen idrar kaçırmayla ilgili "Bu idrar kaçırmalarında mutlaka altta yatan bir idrar kanalı darlığı, mesane fonksiyon bozukluğu, üriner sistem ile vajen, uterus arasında olası fistül varlığı aranır. İşeme patolojisi olup olmadığı mutlaka araştırılmalı" açıklamasını yapıyor.

SAÇLARA MAŞ FASULYESİ

Bol lifli maş fasulyesi kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Kataraktla savaşır. Saç dökülmesini önler.

KOLESTEROLE YEŞİL SOĞAN

Vücudu toksinlerden temizleyen yeşil soğan, kemik sistemini destekler. Öksürüğü keser. Göz sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.

KEMİK SUYU GENÇLEŞTİRİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik suyu şifa dağıtır. Kemikleri güçlendirir. Uykusuzluk ve yorgunluğu alır. Kırışıklıkları azaltır.