Uzmanlar, şekerli ürünlerin bu hastalığı tetikleyebileceğini söylüyor! Egzamaya dikkat

Ciltte kuruluk, kaşıntı, deride pullanma ve dökülme... Tüm bunlar egzamanın belirtileri arasında yer alıyor. Giyimden beslenmeye kadar pek çok faktörün etkilediği bu hastalık, neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor.

Uzmanlar, egzamanın nedenlerine ve tedavi yöntemlerine değiniyor. Cilt yüzeyindeki bariyer bozulduğundan dolayı cilt suyunu (%10) tutamadığından kuruma, kızarıklık ve kaşıntı egzamayı diğer cilt rahatsızlıklarından ayıran en önemli bulgu olarak biliniyor. Bu durumda sınırı belli olmayan kızartı, ciltte pütürlenme görülüyor. Sedef rahatsızlığında karakteristik olan pullanma egzamada görülmüyor.

ÇAMAŞIR SUYU İLK NEDEN

Bitkisel ve kimyasal alerjenler, Hepatit B ve C virüsleri, sabun, deterjan, lateks eldiven, çamaşır suyu gibi ürünler, diyabet ve kemoterapi ilaçları, lityum içeren antidepresanlar ve bazı antibiyotikler sedef ve egzamayı tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Sedef ve egzamanın tedavisinde, karaciğeri yormamak gerekiyor.

Bunun için şeker içeren tüm yiyecek ve içeceklerden, kızartmalardan, unlu gıdalardan ve alkollü içeceklerden uzak durulması öneriliyor. Beslenme alışkanlıkları egzama üzerinde büyük etki gösteriyor. Şekerli tüm yiyecek ve içecekler, unlu tüm gıdalar, kızartmalar, yüksek şekerli meyve ve meyve kuruları, enerji içecekleri tüketilmemesi gereken besinler arasında yer alıyor.

KIYAFETLERE DİKKAT

EGZAMANIN ortaya çıkmasında, besinler kadar giysiler de etkili oluyor. Uzmanlar, şu bilgileri veriyor:

YÜNLÜ ve polyester giysilerden uzak durulmalı. Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.

SOLARYUMDAN uzak durulmalı.

BANYODA kese ve liflerden uzak durulmalı. Cilt temizliği bebek şampuanı ve bebek sabunuyla yapılmalı.



PARFÜMDEN uzak durulmalı.

BU BESİNLER KURTARICI

Maydanoz, Roka, Marul, Salatalık



Limon

Tüm Sebzeler (bakla, ısırgan hariç)

Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri

Mevsim salataları

Doğal Yoğurt, Kefir

Omega-3 ve Zeytinyağı