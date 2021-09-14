Demir eksikliği nefes keser (Sağlık haberleri)

Demir eksikliği, dünya nüfusunun 4'te 1'inde görülüyor. Çocukları, hamileleri hatta yaşlıları tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, demir eksikliği problemi yaşayan hastalarda halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve saç dökülmesi görüldüğüne dikkat çekiyor. "Demir eksikliği anemisi saptanan hastada boşalmış olan depo demirinin takviyesi sağlanmalıdır. Ağızdan demir tedavisini tolere edemeyen hastalara damardan demir tedavisi planlanmalıdır. Demir eksikliğine neden olan hastalığın araştırılıp bulunması ve tedavi edilmesi şarttır" diyor.

KANSER TARİH OLACAK

Bilim adamları, kanser üzerine çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, kanserin erken teşhisi için dün, dünyanın en büyük kan testi denemesine başladı. Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek. Bu sayede 50'den fazla kanser türünün semptomlar ortaya çıkmadan tespit edilmesi sağlanacak. Test, başarılı olması halinde 2024'ten itibaren kullanılabilecek...

MUTLULUK BİTTERDE!

Ağızları tatlandıran bitter çikolata, mutluluk hormonunu artırır. Kan akışını hızlandırarak tansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.

ALZHEIMER'A TARÇIN

Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. İnsülin direncinin kırılmasında etkilidir. Bu sayede diyabetle mücadele eder. Şeker hastalığından korur. Alzheimer ve Parkinson'la savaşır. Kalp hastalıklarını önler. Tokluk hissini artırır. Kabızlık ve şişkinliği azaltır. Bağırsak sağlığını korur.

KEMİKLERE HURMA

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Jilo vermeyi kolaylaştırır. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Bol liflidir. Kabızlığı önler. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kemikleri de korur.

TANSİYONA MANDALİNA

C vitamini deposu mandalina, vücut direncini artırır. Hücreleri onarır. Akciğer, meme, kolon ve mide kanserinden korur. Tok tutar ve obeziteyle savaşır. Kan basıncını dengeler. Kemik erimesini önler. Demir eksikliğini bitirir.

GÜÇLÜ VÜCUDUN GÜÇLÜ REÇETESİ

Pandemi döneminde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci, sağlıklı bir beden için antioksidan içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Havuç, patates, balkabağı, Brüksel lahanası, brokoli, pırasa bolca A vitamini içermektedir. Kuşburnu, portakal, mandalina, greyfurt, kivi C vitamininden zengindir. Probiyotik bakterilerin bağışıklık üzerinde olumlu sonuçları çalışmalarda saptanmıştır. Probiyotik kaynaklar arasında; ev yapımı turşu, yoğurt, tarhana, elma sirkesi gibi besinler bulunmaktadır" diyor.

GÖRMEMEZLİK ETME

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Özellikle meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen tür olarak biliniyor. Bu hastalık, meme dokusundaki hücrelerin bazılarında değişim olması ve bu değişim sonrasında kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır, meme kanserinin 4 evresi olduğunu açıklıyor.