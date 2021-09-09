Taksol maddesi bulundu! Kanserin ilacı porsuk ağacı (Sağlık haberleri)

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan çalışmayla kanser hücrelerini küçültüp yok eden taksol maddesi, porsuk ağacında yoğun miktarda tespit edildi.

Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'nin özellikle bu tür hastalıklar için kullanılan ilaçlarda dışa bağımlılığını hatırlattı: İlaç sektörünün ham madde ihtiyacının karşılanması ve doğal porsuk kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunması için kalıcı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

TAHİN YİYİN ŞEKERİ BİTİRİN

Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Hafıza kayıplarını önler.

KABIZLIĞA BAL

Bal, kuvvet ve canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa, zayıflığa iyi gelir. Çocuklarda bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı bitirir.

ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ

Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.