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    Diyabete altın vuruş

    Diyabet, 7 kişiden birini tehdit ediyor. Organlara zarar veriyor. Çaresi, doğru beslenmekten ve egzersiz yapmaktan geçiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Diyabete altın vuruş
    Ülkemizde her 7 yetişkinden biri, diyabet yani şeker hastalığıyla mücadele ediyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık kişiye hissettirmeden organ fonksiyonlarına geri dönüşü olmayan zararlar veriyor.

    Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek diyabetle mücadelenin yollarını sıralıyor:

    HAZIR GIDALARDAN KAÇININ: İşlem görmüş katkı maddeli yiyecekler, sağlığa zarar veriyor. Diyabet başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor.

    KARBONHİDRATTAN UZAK DURUN: Uzun bir hayat için şekerli ve hamurlu gıdaların içinde bulunduğu basit karbonhidratlı gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Tam taneli tahıllar, meyve ve sebze gruplarından karbonhidrat alımı sağlanmalı, hiç karbonhidrat içermeyen diyetlerden uzak durması öneriliyor.

    SAĞLIKLI BESLENİN: Sağlıklı beslenme, diyabeti engeller. Bunun için pasta, börek, poğaça gibi besinlerin tüketilmemesi, bunun yerine lifli ve şeker oranı düşük besinlerin yenmesi öneriliyor.

    30 DAKİKA YÜRÜYÜN: Egzersiz, diyabetle mücadele ediyor. Ner gün 30 dakika yürüyüş yapılması öneriliyor.

    DÜZENLİ UYUYUN: Günde 7-8 saat uyumak diyabet riskini azaltıyor. Öte yandan yetersiz uyku geceleri acıkma hissinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

    İLAÇ TEDAVİSİ: Henüz diyabet gelişmemiş ama açlık kan şekeri normalin hafif üzerinde seyreden kişilerde ilaç tedavisi önem taşıyor. Bu nedenle ilaç tedavisinin düzenli uygulanması gerekiyor.

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