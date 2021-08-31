Kadınlar dikkat! Rahim kanserine yakalanmamak için hamile kalın

ADET DÜZENSİZLİĞİNE DİKKAT

Adet düzensizliğinin de kanser açısından risk oluşturabileceğini anlatan Prof. Dr. Orhan Ünal, "Kadınlarda her ay düzenli adet kanaması söz konusu. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare eder. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu çoğalır, kalınlaşır ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkar. Sonuçta bunun doku olarak yerinde kalması zorlaşır. Doku yıkımı olduğundan kanamalar başlar düzensiz ve uzun sürme şeklinde olur. Bunun tehlikesi şudur, hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebilir. Bu nedenle adet düzeni önemlidir. Özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda da ayrı bir önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.