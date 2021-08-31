Kadınlar dikkat! Rahim kanserine yakalanmamak için hamile kalın

Yapılan çalışmalar, kadınların yaşadığı her hamileliğin, endometriyal (rahim) kanserinin gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Avustralya'da yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, rahim kanseri açısından riskli durumlara da dikkat çekti.
"KANSERDEN KORUMADA GEBELİĞİN OLUMLU ETKİSİ VAR"
Rahim içi kanserine (endometrium) hiç doğum yapmamış kadınlarda daha fazla rastlandığının altını çizen Prof. Dr. Orhan Ünal, "Bu konuda yapılan çalışmalar mevcut. 17 bin rahim kanseri hastasının geçmişi incelenmiş ve burada gebelik geçiren kişilerde rahim kanserine rastlanma sıklığı yüzde 40 oranında düşük bulunmuş. Hatta düşükle sonuçlanan gebeliklerde bile yüzde 7-8 oranında azalma görülmüştür. Öyle anlaşılıyor ki, gebeliğin kendisinin kanserin düşük oranda olmasında olumlu bir etkisi var. Gebelikte de, rahim ağzı kanser öncüsü lezyonların doğum sonrası dönemde gerilediğini gösteren yayınlar var" diye konuştu.
ADET DÜZENSİZLİĞİNE DİKKAT
Adet düzensizliğinin de kanser açısından risk oluşturabileceğini anlatan Prof. Dr. Orhan Ünal, "Kadınlarda her ay düzenli adet kanaması söz konusu. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare eder. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu çoğalır, kalınlaşır ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkar. Sonuçta bunun doku olarak yerinde kalması zorlaşır. Doku yıkımı olduğundan kanamalar başlar düzensiz ve uzun sürme şeklinde olur. Bunun tehlikesi şudur, hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebilir. Bu nedenle adet düzeni önemlidir. Özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda da ayrı bir önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.