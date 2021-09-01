Anne ol kanseri kov

Çağın vebası kanser, hayatı tehdit ediyor. Sık görülen türlerinden rahim kanseri ise kadınların kabusu oluyor! Doğurgan dönemdeki kadınlarda görülen bu hastalık, genellikle adet düzensizliği ile belirti veriyor. Avustralya'da yapılan araştırma ise umut oluyor. 17 bin kadında yapılan araştırmaya göre gebelik, bu hastalığa yakalanma riskini yüzde 40 oranında azaltıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, şu bilgileri paylaşıyor:
DÜZENSİZSE DİKKAT
Kadınlarda adet döngüsünde yaşanan düzensizlikler, pek çok hastalığın sinyali oluyor. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare ediyor. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu kalınlaşıyor ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebiliyor. Bu nedenle özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda önem taşı- yor. Prof. Dr. Orhan Ünal 3 ayı aşan adet düzensizliği durumunda, mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söylüyor.
OBEZİTE RİSKİ ARTIRIR
"Bu durum zamanla hiperplazi (hormonlara bağlı hastalık) dediğimiz patolojik sonuca gidebilir. Bu durumun doğum kontrol ilaçlarıyla tedavi edilmesi mümkündür. Obezite, diyabet ve tansiyon da rahim kanseri açısından risk oluşturur" diyor.
5 YILDA BİR KONTROL ŞART
Rahim kanserinden korunmada, erken teşhis önem taşıyor. 5 yılda bir hem vajinal smear hem HPV testinin yapılması öneriliyor. Prof. Dr. Ünal şöyle devam ediyor: Erken dönemde yakaladığımız bir kanserde kurtulma şansı çok yüksektir. Geç kalınması durumunda ise rahmin kas dokusuna ve lenf bezlerine yayılır. Bu durumda ameliyat şansı da zorlaştığı gibi ameliyatın yanında radyoterapi ve kemoterapiye ihtiyaç duyulur.
UMUTSUZ OLMAYIN
Bu hastalığı yaşayan kadınlar, anne olamamaktan korkuyor. Prof. Dr. Ünal, "Kanser rahim duvarına ilerlemediyse ilaçla tedavi edilir. Hastalara tedaviden 6 ay sonra hamile kalmalarını öneriyoruz" diyor.
DÜZENSİZSE DİKKAT
Kadınlarda adet döngüsünde yaşanan düzensizlikler, pek çok hastalığın sinyali oluyor. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare ediyor. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu kalınlaşıyor ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebiliyor. Bu nedenle özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda önem taşı- yor. Prof. Dr. Orhan Ünal 3 ayı aşan adet düzensizliği durumunda, mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söylüyor.
OBEZİTE RİSKİ ARTIRIR
"Bu durum zamanla hiperplazi (hormonlara bağlı hastalık) dediğimiz patolojik sonuca gidebilir. Bu durumun doğum kontrol ilaçlarıyla tedavi edilmesi mümkündür. Obezite, diyabet ve tansiyon da rahim kanseri açısından risk oluşturur" diyor.
5 YILDA BİR KONTROL ŞART
Rahim kanserinden korunmada, erken teşhis önem taşıyor. 5 yılda bir hem vajinal smear hem HPV testinin yapılması öneriliyor. Prof. Dr. Ünal şöyle devam ediyor: Erken dönemde yakaladığımız bir kanserde kurtulma şansı çok yüksektir. Geç kalınması durumunda ise rahmin kas dokusuna ve lenf bezlerine yayılır. Bu durumda ameliyat şansı da zorlaştığı gibi ameliyatın yanında radyoterapi ve kemoterapiye ihtiyaç duyulur.
UMUTSUZ OLMAYIN
Bu hastalığı yaşayan kadınlar, anne olamamaktan korkuyor. Prof. Dr. Ünal, "Kanser rahim duvarına ilerlemediyse ilaçla tedavi edilir. Hastalara tedaviden 6 ay sonra hamile kalmalarını öneriyoruz" diyor.