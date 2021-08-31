Erken doğumu ilk haftada yakala (Sağlık haberleri)

İngiltere'de yapılan bir çalışmada 4 hastaneden 346 hamile kadının sağlık verileri incelendi. İlk kez belirlenen "Lactobacillus acidophilus" isimli bakteri türünün erken doğum riskini engelleyeceği ortaya konuldu. Bilim insanları, bakteri türünün, erken doğum riskini önlemek ya da erken tespit edebilmek için bir yöntem olabileceğini kaydetti.

MUŞMULA TAŞLARI DÖKER

Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Merkezi sinir sistemini düzenler. Rahatlatıcıdır.

SİVİLCELER İÇİN İĞDE

İğde, ağız ve diş için yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Cinselliğin artmasını sağlar. Sivilceleri önler.

AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ

Aslanperçemi, içeriğindeki elementler ve yüksek orandaki meyve asidi sayesinde iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer.

KALBİN DOSTSU

Hayat boyu yeterli su tüketimi, kalp yetmezliği riskini düşürebiliyor. Kadınlarda günlük tavsiye edilen su miktarı 1,6 ila 2,1 litre, erkeklerde ise 2 ila 3 litre arasında gösteriliyor.