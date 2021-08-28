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    Kalplere işleyen mücadele: Antalya’da rahatsızlandı, gözünü İzmir’de açtı

    Cengiz Akhan’ın kalbinde ritim bozukluğu vardı. Rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. 50 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Durumu ağırlaşınca, ambulans uçakla Antalya’dan İzmir’e yollandı. Uygulanan tedaviyle hayata sarıldı.

    Kalplere işleyen mücadele

    Kalp hastası adam, doktorların üstün çabasıyla hayata yeniden başladı. Antalya Konyaaltı'nda yaşayan 73 yaşındaki Cengiz Akhan, iki hafta önce rahatsızlandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan incelemelerde, kalbinde ölümcül ritim bozukluğu olduğu anlaşıldı. Hemen yoğun bakıma alınarak tedavisine başlandı. Ancak bu sırada 50 kez duran kalbi, şok tedavisiyle çalıştırıldı. Doktorlar, hastayı Dokuz Eylül Üniversitesi Aritmi Merkezi'ne gönderme kararı aldı.



    Bunun üzerine zamanla yarış başladı. Ambulans uçak, Akhan için havalandı. Antalya'dan İzmir'e gönderilen hastanın helikopterdeyken duran kalbi bir kez daha çalıştırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan, 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle Akhan'ın ritim problemini tedavi etmeyi başardı. Gözünü günler sonra İzmir'de açan Akhan, "Hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Kalbim İzmir'de çalışmaya başladı. Mutluyum" açıklaması yaptı.



    NABZI 200'E YÜKSELDİ
    Doç. Dr. Emin Evren Özcan, "Hastamızın kalbinde 170 ile 200 arasında değişen ritim bozukluğu vardı. Hemen operasyon kararı aldık. Hastamızın kasığından ve kalbinden girerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisini uyguladık" dedi.
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    Haberler Sağlık Kalplere işleyen mücadele: Antalya’da rahatsızlandı, gözünü İzmir’de açtı
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