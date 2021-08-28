Kalplere işleyen mücadele: Antalya’da rahatsızlandı, gözünü İzmir’de açtı





Bunun üzerine zamanla yarış başladı. Ambulans uçak, Akhan için havalandı. Antalya'dan İzmir'e gönderilen hastanın helikopterdeyken duran kalbi bir kez daha çalıştırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan, 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle Akhan'ın ritim problemini tedavi etmeyi başardı. Gözünü günler sonra İzmir'de açan Akhan, "Hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Kalbim İzmir'de çalışmaya başladı. Mutluyum" açıklaması yaptı.