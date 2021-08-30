Dr. Ebru Akçakanat: Akupunktur pek çok hastalığa iyi gelir

Son yıllarda popülaritesi daha da artan akupunkturun bilimsel tıp tarafından kabul gören bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Akçakanat, tamamlayıcı tıp kategorisinde yer alan bu yöntemin pek çok kullanım alanı olduğunu söyledi: "Akupunkturun en yaygın kullanım alanları; obezite, migren, kronik ağrılar, hipertansiyon, sigarayı bırakma, stres, depresyon ve uyku bozukluklarıdır. Bunların dışında genel anlamda enerjiyi dengelemek için kullandığımız akupunkturu hamilelikte de öneriyoruz. İlaç kullanamayan hamilelerin özellikle ilk aylarda görülen bulantı ve kusma sorununda hiçbir yan etkisi bulunmayan akupunktur yöntemiyle çok güzel sonuçlar alıyoruz. Akupunkturun infertilite yani kısırlık tedavisinde de yüz güldüren sonuçlar sağladığını söyleyebilirim. Yumurta ve sperm kalitesinin artması anlamında ve hamilelik sırasında düşüğü önlemek amacıyla da akupunkturdan faydalanıyoruz."



BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANABİLİR

Dr. Ebru Akçakanat, akupunkturun fayda sağlayabileceği diğer sorunları şöyle sıraladı: "Şeker hastalığı, varis, guatr, adet düzensizlikleri, çocukta boy kısalığı, gelişme geriliği, gastrit, ülser, kolit, kabızlık, hemoroit, reflü, anksiyete, panik atak, sınav korkusu ve heyecanı, ergenlikteki psikolojik sorunlar, dikkat eksikliği, baş dönmesi, kireçlenme, fıtık, romatizmal hastalıklar, idrar kaçırma, grip, faranjit, nezle, sinüzit, öksürük, sedef, vitiligo, kronik egzama, saç dökülmesi, sivilce gibi sorunlarda da akupunkturdan fayda sağlanabilir."



TEK KULLANIMLIK İĞNELERLE STERİL ŞARTLARDA UYGULANIYOR

Akupunkturun tek kullanımlık ince çelik iğnelerin vücudun belirli noktalarına batırılmasıyla uygulandığını anlatan Dr. Ebru Akçakanat, işlemin tamamen steril şartlarla gerçekleştiğini belirtti: "Kişiye özel akupunktur, steril şartlarda, tek kullanımlık iğnelerle yapılır. Tedavi sırasında vücuda herhangi bir kimyasal madde ve ilaç verilmez: Bu nedenle hiçbir yan etkisi yoktur. Vücuttaki enerji akışının bozulması, birçok hastalığa yol açmaktadır. Akupunkturda da amaç, bu enerji tıkanıklığını çeşitli uyarılarla düzeltmektir. Denge sağlandığında birçok hastalık da tedavi edilmiş olur. Kişiye, tedavisi ve hastalığı göz önünde bulundurularak kulak akupunkturu ve vücut akupunkturu birlikte yapılabilir."

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