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    İkinci beyin sinyal verir (Sağlık haberleri)

    Bağırsaklarımız, ikinci beynimiz olarak adlandırılıyor. Sağlığımız hakkında farklı işaretler veriyor. Uzmanlar, şişkinlikten ağız kokusuna kadar olan belirtileri çözüyor. Buna göre ağız kokusu, yeterince probiyotik almadığınız anlamına geliyor. Ağrılı eklemler çok fazla işlenmiş gıda yemekten kaynaklanıyor. Şişkinlik varsa eğer yetersiz lif tüketiliyor. Stres iyi floranın tükendiğini gösteriyor.

    İkinci beyin sinyal verir

    Bağırsaklarımız, ikinci beynimiz olarak adlandırılıyor. Sağlığımız hakkında farklı işaretler veriyor. Uzmanlar, şişkinlikten ağız kokusuna kadar olan belirtileri çözüyor. Buna göre ağız kokusu, yeterince probiyotik almadığınız anlamına geliyor. Ağrılı eklemler çok fazla işlenmiş gıda yemekten kaynaklanıyor. Şişkinlik varsa eğer yetersiz lif tüketiliyor. Stres iyi floranın tükendiğini gösteriyor.

    BOY KAYBINA DİKKAT
    İsveçli     ve Danimarkalı 30 ile 60 yaşlarındaki 2 bin 406 kadının verileri incelendi. Kadınlarda orta yaşta boy kaybının, kalp rahatsızlığına bağlı erken ölüm riskinin yükselmesine işaret edebileceği belirtildi. Kadınların boyları 13 yıllık süreçte ortalama 0,8 santimetre kısalırken, 157'si kalpten olmak üzere toplam 625 kadın hayatını kaybetti.

    ACI BİBER ÖMÜR UZATIR
    Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.

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    Haberler Sağlık İkinci beyin sinyal verir (Sağlık haberleri)
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