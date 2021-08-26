Kilo yapma fıtığa yakalanma

Ülkemizde bel ağrısı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların yüzde 39'una bel fıtığı teşhisi konuluyor. Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikli olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında önemli bilgiler veriyor.
Günlük hayatımızı büyük oranda olumsuz etkileyen ve bedenimizde ciddi boyutta hareket kaybına neden olabilen bel fıtığı rahatsızlığının, omurlar arasındaki diski zorlayıcı hareketler dışında fazla kilonun da neden olabileceğini belirtiyor.
SERT ZEMİNE YATMAMALI
Uzun, "Bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikle fazla kilolar verilmeli, sigaradan uzak durulmalı, dönme- burgu gibi rotasyonel hareketlerden kaçınılmalı, düzenli ve bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, toplumda yaygın olan inanışın aksine sert veya tahta zemine yatılmamalı ve ortopedik yataklar tercih edilmelidir" uyarısında bulunuyor.