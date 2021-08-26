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    Kilo yapma fıtığa yakalanma

    Ülkemizde bel ağrısı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların yüzde 39'una bel fıtığı teşhisi konuluyor. Fizyoterapist Elif Uzun, zorlayıcı hareketler ve kilonun bel fıtığı nedeni olduğunu söylüyor. “Bilinçli egzersiz yapın, ağır yük kaldırmayın” diyor.

    Kilo yapma fıtığa yakalanma

    Ülkemizde bel ağrısı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların yüzde 39'una bel fıtığı teşhisi konuluyor. Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikli olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında önemli bilgiler veriyor.

    Günlük hayatımızı büyük oranda olumsuz etkileyen ve bedenimizde ciddi boyutta hareket kaybına neden olabilen bel fıtığı rahatsızlığının, omurlar arasındaki diski zorlayıcı hareketler dışında fazla kilonun da neden olabileceğini belirtiyor.

    SERT ZEMİNE YATMAMALI
    Uzun, "Bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikle fazla kilolar verilmeli, sigaradan uzak durulmalı, dönme- burgu gibi rotasyonel hareketlerden kaçınılmalı, düzenli ve bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, toplumda yaygın olan inanışın aksine sert veya tahta zemine yatılmamalı ve ortopedik yataklar tercih edilmelidir" uyarısında bulunuyor.

        SÜREKLİ YATMAYIN


        Fizyoterapist Elif Uzun, "Eskiden belimiz ağrıdığında sürekli yatmanın belimize iyi geleceği söylenirdi. Ancak sürekli yatmak kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli olarak egzersiz yapıp, hareket edin. Kan dolaşımınız artar" diyor.

        KUVVETLENDİRME YAPILIR


            Uzun, manuel tedavi ile bazı özel tekniklerle spazmda olan kasların gevşetilerek, yumuşak dokunun bozulmuş dolaşımının arttırılabileceğini söylüyor. Esneme egzersizleri ile rehabilitasyona başlanabileceğini ve kuvvetlendirme egzersizleri ile tedavinin kalıcı hale gelebileceğini anlatıyor.
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