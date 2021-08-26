Kilo yapma fıtığa yakalanma



Uzun, manuel tedavi ile bazı özel tekniklerle spazmda olan kasların gevşetilerek, yumuşak dokunun bozulmuş dolaşımının arttırılabileceğini söylüyor. Esneme egzersizleri ile rehabilitasyona başlanabileceğini ve kuvvetlendirme egzersizleri ile tedavinin kalıcı hale gelebileceğini anlatıyor.