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    Erkekler dikkat! Kısırlık, her 100 çiftten 15'ini tehdit ediyor: Varikosel babalığa engel

    Kısırlık, her 100 çiftten 15'ini tehdit ediyor! Pek çok hastalkı , çiftleri mutsuz eden bu sağlık sorununa yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Erkeklerde kısırlık sinsi seyreder. Doktor kontrolü şart.

    Varikosel babalığa engel

    Çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen, 1 yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesi kısırlık olarak tanımlanıyor. Bu durum, üreme çağındaki her 100 çiftten 15'inde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, erkek kısırlığına değiniyor. "Erkek kısırlık sorunu olduğunu bebek sahibi olamadığı için doktora başvurduğunda öğrenir" diyor.

    Azospemi, yani erkekte hiç sperm hücresinin bulunmaması en sık görülen kısırlık nedenini oluşturuyor. Bu hastalara, mikroTESE öncesi testosteronu artırmak için ilaç tedavisi uygulanıyor.

    MikroTESE işleminin başarısı doğrudan hem üroloğun hem de embriyoloji laboratuvarının tecrübesine ve hücre ayrıştırma/analiz yöntemlerine bağlı olarak değişiyor.

        TEDAVİ SEBEBE GÖRE...
        Özellikle spermlerde ağır morfolojik problemlerin olduğu, sayı ve hareketliliğin düşük olduğu sperm hücrelerinde yüksek DNA kırılması var mı yok mu diye analiz yapılması gerekiyor.

        Bu nedenle tüp bebek tedavisi öncesi antioksidan kullanılması ve hatta gerekli olmadığı durumunda testisten sperm alınması başarı oranlarını artırıyor.

        TÜP BEBEKTE BAŞARI İMKANI...
        Tüp bebek tedavisinde, sperm seçimi de önem taşıyor. Bu nedenle özellikle IMSI dediğimiz ileri görüntüleme ve büyütme yöntemleri kullanarak spermin seçilmesi başarıyı artırıyor. Çünkü kötü sperm kalitesi yumurtalarda düşük döllenmeye neden oluyor.

            NEDEN OLUR?
            ■ Sperm sayısının ve hareketinin azalması
            ■ Menide hiç sperm hücresinin olmaması (Azospermi)
            ■ Kanal tıkanıklıkları
            ■ Spermin dışarı çıkmaması (mesaneye boşalması)


            Hormonal nedenler
            ■ Doğumda ya da doğumdan sonra gerçekleşen inmemiş testis
            Varikosel (testise giden damarların genişlemesi)
            ■ Cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşme ve erken boşalma gibi)


            Şeker hastalığı
            ■ Geçirilmiş kanser tedavisi
            ■ Enfeksiyonlar
            ■ Testosteron eksikliği
            ■ Aşırı sigara ya da alkol tüketimi
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            Haberler Sağlık Erkekler dikkat! Kısırlık, her 100 çiftten 15'ini tehdit ediyor: Varikosel babalığa engel
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