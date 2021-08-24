Erkekler dikkat! Kısırlık, her 100 çiftten 15'ini tehdit ediyor: Varikosel babalığa engel

Çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen, 1 yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesi kısırlık olarak tanımlanıyor. Bu durum, üreme çağındaki her 100 çiftten 15'inde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, erkek kısırlığına değiniyor. "Erkek kısırlık sorunu olduğunu bebek sahibi olamadığı için doktora başvurduğunda öğrenir" diyor.
Azospemi, yani erkekte hiç sperm hücresinin bulunmaması en sık görülen kısırlık nedenini oluşturuyor. Bu hastalara, mikroTESE öncesi testosteronu artırmak için ilaç tedavisi uygulanıyor.
MikroTESE işleminin başarısı doğrudan hem üroloğun hem de embriyoloji laboratuvarının tecrübesine ve hücre ayrıştırma/analiz yöntemlerine bağlı olarak değişiyor.