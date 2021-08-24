Böbrek taşı yaşa bakmaz (Sağlık haberleri)

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı çocukları da tehdit ediyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay bu hastalıktaki genetik faktörlere dikkat çekerek "Özellikle ebeveynlerinde taş öyküsü olan çocukların ve bebeklerin taramaya alınması gerekir. Öte yandan abur cubur gibi atıştırmalıkları, lifsiz meyve sularını fazla tüketen, günlük su tüketimi miktarı az olan çocuklarda taş daha sık görülür" diyor.

YEDİM SENİ DİYABET

Diyabet yani şeker hastalığı toplumda milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Diyetisyen Hande Güngör diyabet hastalığıyla mücadelede ilaç tedavisi kadar doğru beslenmeye de değiniyor. Barbunya, nohut, mercimek, fındık, elma ve çoğu meyve-sebze, bulgur, tam tahıllı ekmek ve früktoz düşük glisemik indekse sahip besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Portakal, greyfurt, elma, armut, karpuz, havuç tüketilmelidir" diyor.

BİR KASE YOĞURT DİZLERE DERMAN OLUR

Hareketsizlik, dizleri vuruyor! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu kas, kemik ve eklemleri güçlendirmek için önerilerini sıralıyor:

● EGZERSİZ ŞART: Kaslar çalışarak güçlenir. Bunun için düzenli egzersizler yapın. Gün içerisinde 2-3 kez; 5 ila 10 kez çömelip kalkın. Bisiklete binin.

● DİZLERİ BÜKMEYİN: Otururken dizleri devamlı bükülü tutmayın. Bacak bacak üzerine atmayın. Bu pozisyonlar, diz eklem kıkırdağında aşınmaya neden olur.

● BOL SU İÇİN: Günde iki litre su için. Çünkü kıkırdağın yüzde 80'i sudur.

● YOĞURT YİYİN: Her gün 1 kase yoğurt yemek kemikleri güçlendirir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİ BİTİREN REÇETE

Son dönemde, vegan ve vejetaryen beslenme trendi sağlığı bozuyor. Özellikle demir eksikliğine yol açıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, "C vitamini demir emilimini artırır. Kivi, turunçgiller, biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi demir eksikliği riskini azaltır. Mercimek, nohut, fasulye, fındık, ıspanak, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez demir açısından zengin besinlerdir" diyor.

ÇOK GÜZELSİN YEŞİL ÇAY

Maske, sıcak hava ve nem cilde zarar veriyor. Egzamadan rozaya kadar pek çok cilt hastalığına yol açıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, pürüzsüz cildin şifresini açıklıyor:

● CİLDİNİZİ nemlendirmek ve sarkmaları önlemek için günde mutlaka 2 litre su için.

● C VİTAMİNİ kolajen yapımını hızlandırır. Yaraların iyileştirir.

● OMEGA-3 deposu balık, kuruyan cildi nemlendirir.

● YEŞİL sebzeler, fındık ve cevizde bulunan E vitamini kırışıklığı giderir.

● YEŞİL çay cilde ışıltı sağlar. Günde 2 fincan tüketilmelidir.