Gece çalışmak kalbi vuruyor (Sağlık haberleri)

Çin'de Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırmada 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre yüzde 12 daha yüksek olduğunu tespit etti. 10 yıldan fazla gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğu belirlendi.

KADINLARIN KABUSU:VAJİNİSMUS

Aşk hayatında yaşanan sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. Evliliklerde sorunlara neden oluyor. Her 10 kadından birinde görülen vajinismus ise kadınları aşktan soğutuyor. Doç. Dr. Nermin Köşüş, bu hastalıkta kadın vajinasındaki kasların ilişkiyi zorlaştıracak ya da tamamen engel olacak şekilde kasıldığını belirtiyor. Pek çok kadının eşinden ve doktordan utandığı için bu hastalığı ertelediğini söyleyen Köşüş, "Vajinismus, çok basit ve kısa bir sürede tedavi edilebilir" diyor.

ADA ÇAYI MİDEYİ RAHATLATIR

Şifa saçan ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır. Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

MİGRENE ÜZÜM

Yazın sevilen meyvelerinden üzüm, kuvvetli bir antioksidandır. Migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.

GENÇLİK FINDIKTA SAKLI

Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltmaya yardımcıdır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı savaşır. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.

SOMON GÜZELLIĞI

Norveç balığı olarak da bilinen somon balığı, omega 3 yağ asitleri içeriyor. Kalp damar sağlığını koruyor. Felç geçirme riskini azaltıyor. Kanser hastalıklarını önlüyor. Nezle ve gribe iyi geliyor. Kan basıncını düzenliyor. Gül, sedef, egzama gibi cilt problemleriyle mücadele ediyor. Alzheimer riskini azaltıyor. Göz sağlığını destekliyor. Kemikleri güçlendiriyor.