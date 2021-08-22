Şarkıcı Katy Perry bile formunu ona borçlu: Mantar yağları eritir (Sağlık haberleri)

Salatalarımıza, çorbalarımıza, soslarımıza kattığı lezzetle severek yediğimiz mantarın faydaları saymakla bitmiyor. Kalorisi yok denecek kadar az olan mucize besin, lif bakımından zengin oluşlarıyla uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. Kalp sağlığını artırıyor. Genç kalmaya yardımcı oluyor. Beyninizi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırıyor.
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
Doktorlar, "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlası da risk oluşturuyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş, kemik ve doku oluşumu, kanserden korunma, enerjik hissetmek gibi birçok konunun en iyi kaynağı. Yine belirli dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştirir" diyor. Güneşin zararlı etkilerine de dikkat çeken Dr. Küçükçakır, şu uyarlarda bulunuyor: UV filtreli gözlükler takın. Kıyafetlerin açıkta bıraktığı deri bölgelere güneşten koruyucu kremleri sürün.
YABAN MERSİNİ ŞİFA DOLU
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersininin faydalarına değiniyor. Bu meyvenin yaprağından kaynatılarak elde edilen suyun yaraları iyileştirdiğini öksürük ve boğaz ağrısını kestiğini söylüyor. Yine bu formül spazm, varis ve uyku bozukluğuna da iyi geliyor. Kan şekerini dengeleyen yaban mersini, diyabete karşı da koruyor.