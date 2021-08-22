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    Şarkıcı Katy Perry bile formunu ona borçlu: Mantar yağları eritir (Sağlık haberleri)

    Salatalarımıza, çorbalarımıza, soslarımıza kattığı lezzetle severek yediğimiz mantarın faydaları saymakla bitmiyor. Kalorisi yok denecek kadar az olan mucize besin, lif bakımından zengin oluşlarıyla uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. Kalp sağlığını artırıyor. Genç kalmaya yardımcı oluyor. Beyninizi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırıyor.

    Mantar yağları eritir

    Salatalarımıza, çorbalarımıza, soslarımıza kattığı lezzetle severek yediğimiz mantarın faydaları saymakla bitmiyor. Kalorisi yok denecek kadar az olan mucize besin, lif bakımından zengin oluşlarıyla uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. Kalp sağlığını artırıyor. Genç kalmaya yardımcı oluyor. Beyninizi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırıyor.

    AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
    Doktorlar    , "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlası da risk oluşturuyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş, kemik ve doku oluşumu, kanserden korunma, enerjik hissetmek gibi birçok konunun en iyi kaynağı. Yine belirli dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştirir" diyor. Güneşin zararlı etkilerine de dikkat çeken Dr. Küçükçakır, şu uyarlarda bulunuyor: UV filtreli gözlükler takın. Kıyafetlerin açıkta bıraktığı deri bölgelere güneşten koruyucu kremleri sürün.

    YABAN MERSİNİ ŞİFA DOLU
    Geleneksel     ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersininin faydalarına değiniyor. Bu meyvenin yaprağından kaynatılarak elde edilen suyun yaraları iyileştirdiğini öksürük ve boğaz ağrısını kestiğini söylüyor. Yine bu formül spazm, varis ve uyku bozukluğuna da iyi geliyor. Kan şekerini dengeleyen yaban mersini, diyabete karşı da koruyor.

        SIK EMZİRMEK YAĞ YAKAR
        Birçok         kadın, hamilelik dönemindeki kilolardan yakınıyor. Diyetisyen Aysun İpek, annelerin bebeklerini sık sık emzirerek fazla yağlardan kurtulmasının mümkün olduğunu söylüyor. "Burada önemli olan nasıl beslendiğinizdir. Aşırı beslenmek, kontrolsüz davranmak bu doğal süreci bozarak vücutta ekstra yağlanmaya sebep olacaktır" diyor.

        KİREÇLENMEYE DİZ ÇÖKMEYİN
        Diz osteoartriti yani diz kireçlenmesi, özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkıyor. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, hastalığın daha çok 60 yaş üzeri kadınlarda ortaya çıktığını söylüyor. Eklemin etrafındaki destekleyici bağ dokuları, kasların fonksiyon kaybı ya da eklem içi bağların bozulması da kireçlenmeye yol açıyor. Diz kireçlenmesi tedavisinde ağrıyı azaltmak eklemin fonksiyonunu korumak ve hastalığın ilerlemesini azaltmak amaçlanıyor. En yaygın tedavi yöntemi olarak ağrıya neden olan sinirlerin radyofrekans tedavisi uygulanıyor.

        KARPUZ-PEYNİR ŞEKERİ YÜKSELTİR
        Yaz ayları, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Serinleten lezzet karpuz, herkesin kurtarıcı öğünü oluyor. Tokluk süresini uzatmak için de yanında genellikle peynir tüketiliyor. Ancak bu ikilinin fazla tüketilmesi, sağlık sorunlarına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, "Bu ikili, haftada en fazla 3-4 kez tüketilebilir. Fazlası ciltte sivilce sorunlarından kan şekeri yüksekliğine ve karaciğerde yağlanmaya neden olabilir" diyor. Karpuzun ana öğünlerde tüketilmemesini öneriyor.

            KOLESTEROLE KABAK
            Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Diyabeti bitirir.

            AFRODİZYAK İNCİR
            Vitamin ve mineral deposu incir, sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Aşk hayatını da renklendirir. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır. Çiftlerin yüzünü güldürür.

            İKİ GÖZÜM AHUDUDU
            Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Uzun süre tokluk hissi sağlar.
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            Haberler Sağlık Şarkıcı Katy Perry bile formunu ona borçlu: Mantar yağları eritir (Sağlık haberleri)
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