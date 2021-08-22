Şarkıcı Katy Perry bile formunu ona borçlu: Mantar yağları eritir (Sağlık haberleri)

KARPUZ-PEYNİR ŞEKERİ YÜKSELTİR

Yaz ayları, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Serinleten lezzet karpuz, herkesin kurtarıcı öğünü oluyor. Tokluk süresini uzatmak için de yanında genellikle peynir tüketiliyor. Ancak bu ikilinin fazla tüketilmesi, sağlık sorunlarına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, "Bu ikili, haftada en fazla 3-4 kez tüketilebilir. Fazlası ciltte sivilce sorunlarından kan şekeri yüksekliğine ve karaciğerde yağlanmaya neden olabilir" diyor. Karpuzun ana öğünlerde tüketilmemesini öneriyor.