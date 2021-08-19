Şişkinlik demek SİBO demek

Yıllardır süren gaz ve şişkinlik şikayetlerinin sorumlusu olabilen SIBO, uzman hekim ile diyetisyenler tarafından uygulanacak programlarla tedavi edilebiliyor. Uz. Dyt. Yeşim Özcan, SIBO hakkında merak edilenleri anlatıyor:
KRONİK İSHAL
SIBO, pek çok sorunun ardındaki sebep olabilmektedir. Bu süreç genellikle yüksek oranlarda basit şeker ve basit karbonhidrat tüketimiyle ilerler ve SIBO denilen tabloyu oluşturur.
SIBO'da bağırsaktaki zararlı bakteriler; basit şeker ve karbonhidratı parçalarken hidrojen ve metan gazlarını açığa çıkarmaktadır. Bu da karın bölgesinde aşırı gaz ve aşırı şişlik olarak kendini belli etmektedir. SIBO tablosunun büyük bir kısmı bu şekilde gözlemlenirken; başka bir zararlı bakteri grubu ise safra tuzlarını parçalayarak yağ sindirimini sekteye uğratır. Sonuç, kronik ishal olarak kişiye yansımaktadır.