Genital sorunlar idrar kaçırtır (Sağlık haberleri)

Vajinal sarkma ve genişleme, kadınlar açısından önemli bir sorun oluyor. Dr. Mert Yeşiladalı, bu durumun idrar kaçırmaya yol açtığını söylüyor. Tedavi edilmediği sürece kadının yaşam kalitesini önemli derecede düşürebileceğinin altını çiziyor. Yeşiladalı, "Genital estetik dediğimiz uygulamalar, dış genital bölge estetiklerinden iç vajina estetiklerine kadar farklı tedavileri olan yöntemler. Pelvik taban dediğimiz, pelvis bölgesinde genital bölgeyi ve mesaneyi destekleyen kas ve bağ dokuları var. Bu bağ dokularının gücü yaş ilerledikçe, bütün vücutta olduğu gibi azalıyor. Bu tedaviler hem vajinayı sıkılaştırıp vajinal basıncı arttırıyor hem de pelvik bölgedeki bağ dokuları güçlendirerek idrar kaçırma sorununa ameliyatsız bir çözüm sunabiliyor" diye konuşuyor.

SUYUN EŞİ YOK

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, yaz aylarında yeterli su tüketimine dikkat çekiyor. Demir, "Yetersiz su tüketimi, yorgunluğa yol açar. Bu duruma baş ağrısı eşlik eder. Su ihtiyacınızı gazlı ve alkollü içecekler yerine konmayın" diyor.

KANSIZLIĞA KARADUT

Şifa deposu karadut, kansızlığa iyi gelerek anemi hastalığına engel olur. Kabızlığa iyi gelir. Kemik erimesini kısmen durdurur. Cilde canlılık ve ışıltı katar. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Kalp krizi riskini azaltır.

YARALAR İÇİN BÖRÜLCE

BÖRÜLCE, sindirim sistemini düzenler. Kilo vermeye yardımcı olur. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Vücuttaki su ve mineral dengesini korur.