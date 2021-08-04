Jennifer Lopez, genç görünmesini tükettiği yeşil çaya bağlıyor (Sağlık haberleri)

AŞKA KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, A ve C vitaminleri ile selenyum, potasyum, magnezyum içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan keçiboynuzu cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Diğer faydaları ise şöyle:

Kötü kolesterolü azaltır.

Astım ve öksürüğü keser.

Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.

Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Midedeki şişkinliği alır.

Kanserden korur.

Sindirime yardımcı olur.