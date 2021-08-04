Jennifer Lopez, genç görünmesini tükettiği yeşil çaya bağlıyor (Sağlık haberleri)

Yeşil çayın kan basıncını düşürülmesinden kanseri önlemeye katkıda bulunmaya kadar çok sayıda faydası bulunuyor. Siyah çay oksidasyona izin verecek şekilde işlenirken yeşil çayın işlenmesi oksidasyon sürecini önlüyor. Çok miktarda antioksidan ve polifenol içeriyor. Bu çay geleneksel Çin ve Hint tıbbında yüzyıllarca kanamayı kontrol etmek, yaraları iyileştirmek, sindirime yardımcı olmak, kalp ve zihin sağlığını iyileştirmek, vücut ısısını düzenlemek için kullanılıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yeşil çayın fazla kilolar karaciğer bozuklukları, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığına kadar birçok sağlık sorunu üzerinde potansiyel olarak olumlu etkiler yapabileceğini gösterdi.
AŞKA KEÇİBOYNUZU
Keçiboynuzu, A ve C vitaminleri ile selenyum, potasyum, magnezyum içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan keçiboynuzu cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Diğer faydaları ise şöyle:
Kötü kolesterolü azaltır.
Astım ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Midedeki şişkinliği alır.
Kanserden korur.
Sindirime yardımcı olur.
AZI YARAR FAZLASI ZARAR
Nüfusun yüzde 1-3'ü her gün, yüzde 7'si ise en az haftada 1 gün ağrı kesici kullanıyor. Prof. Dr. Serbülent Beyaz, "Geçmeyen ağrılarda ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı da göz önünde bulundurulmalı" diyor. Beyaz, "Baş ağrılarında kullanılan ilaçlardan kombine analjezikler eğer ayda 10'u aşan miktarlarda, diğer ağrı kesiciler ise 15'i aşan miktarda uzun süredir kullanılıyorsa baş ağrısı gündeme gelmelidir" diye konuşuyor.