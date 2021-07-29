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    Sağlık Bakanlığısağlıklı’ bir yaz için uyarıyor

    Türkiye, bu yıl sıcaklık rekorları kırıyor! Bunaltan sıcaklar özellikle tansiyon, kalp ve şeker hastalarını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı ise aşısı sıcaklarda nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.

    Sağlık Bakanlığı ‘sağlıklı’ bir yaz için uyarıyor
    Türkiye, bu yıl sıcaklık rekorları kırıyor! Bunaltan sıcaklar özellikle tansiyon, kalp ve şeker hastalarını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı ise aşısı sıcaklarda nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.

    Önerilerini sıralıyor:

    Yemeklerı kızartma yerine haşlama, ızgara ile pişirin.

    Vücut direncini artırmak için 5 porsiyon sebze ve meyve yiyin.

    Beyaz ekmek ve pirinç yerine tam buğday ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinleri tüketin.

    Hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar tercih edin.

    Her gün en az 2-2.5 litre su için.

    Besin zehirlenmeleri, yaz aylarında daha sık görülür. Bu nedenle dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçının. Çabuk bozulan et, yumurta balık gibi yiyecekleri açıkta bekletmeyin.
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