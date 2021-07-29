Reflü ses verir! Uzmanlar uyardı: Tedavi edilmezse kansere yol açıyor

Değişen beslenme alışkanlıkları, mide sağlığını bozuyor. Tüm dünyada görülme sıklığı artan reflü hastalığı ülkemizde de her 4 kişiden birini tehdit ediyor. Yemek borusunda yanma, ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, astım, kuru öksürük, ağız kokusu, seste kısılma ve diş çürümesi gibi şikayetlere yol açıyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, fast-food tarzı beslenmenin ve stresin reflü riskini artırdığını söylüyor.
Tedavi edilmediğinde kansere neden olan reflüyle mücadele önerilerini sıralıyor:
YAĞLI GIDALARDAN UZAK DURUN: Yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi uzundur, mide boşalmasını geciktirir. Yemek borusu basıncını düşürerek reflü şikayetlerini artırır. Bu nedenle kızartma, fast food ve margarinden uzak durmak gerekir.
ASİT VE KAFEİNDEN KAÇININ: Kahve, tatlandırılmış gazlı ve kafein içeren içecekler ile alkol, kola, gazoz, portakal suyu gibi asitli içecekler yemek borusunda sfinkter basıncını düşürür. Asit salınımını artırır ve reflüyü tetikler. Bu içeceklerin yerine günde 2 litre su tüketilmesi gerekir.
DAR KIYAFET GİYMEYİN: Dar pantolon, sıkı kemer ve korse mide asidinin yemek borusuna ulaşmasını kolaylaştırır. Karın basıncını artırır. Bu da reflü yakınmasını tetikler. Bu nedenle pantolon ve eteklerin bol olmasına dikkat edin.
ÇİKOLATAYI ABARTMAYIN: Çikolatayı aç karna ve çok miktarda tüketmek yemek borusu ve mide arasındaki kapak düzeneğini gevşetir. Ayrıca içerdiği kafeinle birlikte reflü şikayetlerini artırır.
YİYECEKLERİ İYİ ÇİĞNEYİN
FAZLA yemek mide basıncını artırarak reflüyü tetikler. Bu nedenle fazla yemekten kaçının.
AZ miktarda sık ve düzenli yemek yiyin.
YIYECEKLERI yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.
SIVI tüketimi mide basıncını arttırdığı için yemeklerde değil, öğün aralarında alın.
YATMADAN 3 saat önce yeme-içmeyi kesin. (Mide dolu olunca mide içeriğinin yemek borusuna kaçması kolay olur bu da reflü şikayetini artırır.)
YEMEK sonrası karın basıncını artıracak hareketler yapmayın, eğilme ve doğrulmaya neden olacak fiziksel hareketler için bir müddet bekleyin.
KİLO RİSKİ ARTIRIR
BAHARATI AZALTIN: Acı yeşil biber, kırmızı biber ve karabiber içeren gıdalar reflüyü tetikler. Göğüste yanmayı hızlandırır.
FAZLA KİLOYA DİKKAT: Obezlerde karın içi basınç arttığı için reflü riski de artar. Bu nedenle reflü şikayetlerinin azalması için fazla kilolu hastalar kilo vermelidir.