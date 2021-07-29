Reflü ses verir! Uzmanlar uyardı: Tedavi edilmezse kansere yol açıyor





ÇİKOLATAYI ABARTMAYIN: Çikolatayı aç karna ve çok miktarda tüketmek yemek borusu ve mide arasındaki kapak düzeneğini gevşetir. Ayrıca içerdiği kafeinle birlikte reflü şikayetlerini artırır.



YİYECEKLERİ İYİ ÇİĞNEYİN



FAZLA yemek mide basıncını artırarak reflüyü tetikler. Bu nedenle fazla yemekten kaçının.



AZ miktarda sık ve düzenli yemek yiyin.



YIYECEKLERI yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.



SIVI tüketimi mide basıncını arttırdığı için yemeklerde değil, öğün aralarında alın.



YATMADAN 3 saat önce yeme-içmeyi kesin. (Mide dolu olunca mide içeriğinin yemek borusuna kaçması kolay olur bu da reflü şikayetini artırır.)



YEMEK sonrası karın basıncını artıracak hareketler yapmayın, eğilme ve doğrulmaya neden olacak fiziksel hareketler için bir müddet bekleyin.



KİLO RİSKİ ARTIRIR



BAHARATI AZALTIN: Acı yeşil biber, kırmızı biber ve karabiber içeren gıdalar reflüyü tetikler. Göğüste yanmayı hızlandırır.



FAZLA KİLOYA DİKKAT: Obezlerde karın içi basınç arttığı için reflü riski de artar. Bu nedenle reflü şikayetlerinin azalması için fazla kilolu hastalar kilo vermelidir.