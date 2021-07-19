Hareketsiz yaşam süren, gerginlik yaşayan kişilerde omuz ağrısı, daha çok görülüyor

Hareketsiz yaşam süren, gerginlik yaşayan ve bilgisayar başında oturarak iş yapan kişilerde omuz ağrısı, daha çok görülüyor.

Doç. Dr. Levent Küçük, "Omuz ağrınız uyutmuyor, kadınlar için saçınızı toplamakta güçlük çekiyorsanız dikkat edin" diyor. Şunları söylüyor: Kürek kemiğinin çok esnek olması gerekir. Ama oturarak çalışmak, gerginlik, duruş bozuklukları, kürek kemiğinin hareket kabiliyetini azaltmaya başlar. Bu durumda omuz eklemine daha fazla yük biner ve bu sıkışmayı tetikler.

İLAÇLARA SARILMAYIN

Omzu döndüren kaslar dar bir alandan geçer, bazı insanlarda bu alan daha dardır ya da yoktur. Kişi, omuz kuşağı kaslarını ihmal ettiği için o kaslar zamanla fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Ağrı kesicilerle bu ağrıyı geçiştirmemek gerekir.