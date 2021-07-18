Kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişen elma sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor (Sağlık haberleri)

Kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişen elma sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırmada fayda sağlıyor. Geleneksel olarak tırnak mantarı, saç biti, siğil ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Elma sirkesi, leke ve akneleri yok ediyor.

KAVUN YE KANSIZLIĞI ÖNLE

Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile yaz ve sonbahar aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan kavun, kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir. Tansiyonu düzenler. Kavunu aşırıya kaçmamak şartıyla kalp hastalarının tüketmesi gerekir. Kansızlık sorunu olanlarda etkilidir. Ayrıca kalp krizi riskini düşürür. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kabızlığı önler.

BAL PEKMEZ ÖKSÜRÜK GELMEZ

İnatçı öksürük ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, öksürüğü önleyen doğal içecekleri sıralıyor:

KARIŞIK ÇAY: Bir elmanın kabuğunu soyun. Ihlamur, karanfil, bir dilim limonu karıştırarak ılık ılık için.

BAL & ZENCEFİL: Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için. Boğazınıza çok iyi gelir.

PEKMEZ & KARABİBER: 2 tatlı kaşığı dut pekmezine karabiber katıp karıştırın. İki güne kadar öksürük geçecektir.