Kafatası kemiklerini 5 ay karnında taşıdı! Sağlığına kavuştu

İstanbul'da bir restoranda çalışan 48 yaşındaki Osman Yılmaz'ın hayatı yaklaşık 6 ay önce geçirdiği trafik kazası ile alt üst oldu.
KAFATASI KEMİKLERİ KARNININ İÇİNE YERLEŞTİRİLDİ
Yaya olarak yürürken araç çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Yılmaz'a ilk müdahale yapılan hastanede, kazadan dolayı kafa içinde oluşan ödemin beyne baskı yapmasını önlemek için kafatası kemikleri geçici olarak çift taraflı çıkarıldı ve doku kaybı olmadan steril bir şekilde korunabilmesi için karnının içine yerleştirildi.
BEYNİNDE İÇE DOĞRU ÇÖKME BAŞLADI
Geçirdiği ağır kazaya rağmen bu ameliyattan sonra durumu düzelen ve yürüyerek hastaneden taburcu edilen Yılmaz, geçireceği ikinci rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatına dek evinde toparlanmayı düşünürken zamanla durumu kötüleşmeye başladı. Ödemin yarattığı baskı giderilse de beyninde oluşan içe doğru çökme nedeniyle oluşan kafa içi basıncı beyin dokusuna zarar vermeye başladı. Haftalar içinde vücut fonksiyonları bozuldu, kendi başına yürüyemez hale geldi, yutkunması zayıfladı ve ilaçlarını dahi yutamaz oldu.
ACİLEN AMELİYATA ALINDI
Ondaki bu geriye gidişten endişelenerek başka bir doktor arayışına giren ailesi, bir tavsiye ile Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker'e ulaştı. Yılmaz'ın filmlerini gören Dr. Peker, onu acilen ameliyata aldı ve yaklaşık 5 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiklerini yerine yerleştirdi, çöken beyin zarını genişleterek kafa içi basıncın azalmasını sağladı. Yılmaz ameliyattan iki hafta sonra yürüyebilmeye konuşabilmeye hatta işinin başına dönme planları yapmaya başladı.