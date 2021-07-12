Kafatası kemiklerini 5 ay karnında taşıdı! Sağlığına kavuştu

"KEMİKLERİN KORUNACAĞI EN İYİ YER HASTANIN KENDİ VÜCUDU"

Bu tip durumlarda kafatası kemiklerinin vücut içinde saklanarak daha iyi korunduğuna işaret eden Dr. Peker, Yılmaz'ın da bu şekilde 5-6 ay bu kemikleri kendi karnında taşıdığına işaret ederek, "Kafatası kemiğini vücut koşullarında saklayabileceğimiz en önemli yerlerden birisi karında cilt altı bölgesi. Orada beslenmesi devam ediyor ve steril bir ortamda koruyabiliyoruz. Bir diğer bölge de yine hastanın kendi kafatasının üstünde başka bir deri altı bölgesi. Ya da uygun soğuk depolarda, uygun sterilizasyon koşullarında da kafatası kemiklerini saklayabiliyoruz ama en uygunu insanın kendi vücudu.