Bitter çikolata kansere iyi geliyor (Sağlık haberleri)

Hatırlandığında dahi insanlarda mutluluk hormonu salgılattıran bitter çikolata, diyabetten kansere kadar birçok hastalığını önlemeye yardımcı oluyor. Dr. Aytaç Karadağ, çikolatanın kilo aldırmadığına hatta bitter oranı yüksekse metabolizmayı hızlandırdığına dikkat çekiyor. Karadağ, "%70'ten fazla kakao barındırmak şartıyla aşırıya kaçmadan tüketebileceğimiz bitter çikolata aslında en sağlıklı besinlerden biri olarak sayılabilir. Beyaz veya sütlü çikolata yerine bitter çikolata tüketmek vücudumuz için daha sağlıklı bir karar olacaktır. Bitter çikolata, şeker hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Şekersiz çikolata, bilinenin aksine diş çürüğüne neden olan bakterileri azaltır" diyor.

KIRMIZIBİBERDE SAĞLIK VAR

Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, kansere savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Sindirim sistemini hızlandırır.

Kabızlığı engeller.

Kolesterolü düşürür.

Romatizmadan korur.

İshali engeller.

KLİMADA ZATÜRRE TEHLİKESİ

Yaz aylarında daha çok görülen ve klima hastalığı olarak da bilinen lejyoner hastalığıyla ilgili Uzm. Dr. Bengisu Ay, zatürreye karşı uyarıyor. Ay, "Sıhhi tesisat, klima tesisatı gibi sistemlerde gerekli bakım ve dezenfekte işlemi uygulanmadığı taktirde bakterinin üreyebileceği ortam sağlanmış olur. Sigara içicileri, kronik akciğer hastalığı olanlar, kortizon kullanımı, cerrahi girişimler ve organ nakli hastaları risk altındadırlar. En sık klinik tablo zatürredir. 2 haftalık kuluçka döneminden sonra öksürük ve ateşle başlar. Kas ağrısı ve baş ağrısı, iştahsızlık yapabilir" diyor.

KARADUTLA IŞILDAYIN

Şifa deposu karadut, kansızlığa iyi geliyor. Kabızlığa iyi gelir. Kemik erimesini kısmen durdurur. Cilde canlılık ve ışıltı katar. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Kalp krizi riskini azaltır.

YARALAR İÇİN BÖRÜLCE

Börülce, sindirim sistemini düzenler. Kilo vermeye yardımcı olur. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Vücuttaki su ve mineral dengesini korur.

CEVİZİ SEVERİZ

Sevilen kuruyemişlerden ceviz, kiloyu kontrol eder. Kanserle savaşır. Beyni korur. Ciltteki kırışıklıkların oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizmayı iyileştirir.

AHUDUDU MEVSİMİ

Ahududu, kan akışını hızlandırır. Cinsel gücü artırır. Afrodizyak etkisi yaratır. İdrar söktürür. Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir. Gözde iltihaplarını önler.