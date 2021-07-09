İştahsızlık, karın ve sırt ağrısına dikkat! Pankreas kanseri kendisini böyle belli ediyor

Pankreas kanseri, 60 yaş üzerindeki erkeklerde daha çok görülüyor. Genellikle son evreye geldiğinde belirti gösteriyor. Doç. Dr. Eylem Karatay, pankreas kanseriyle ilgili bilgiler veriyor:

Sigara kullanımının pankreas kanseri için bir risk faktörü olduğu biliniyor. Bunun dışında aile öyküsü, genetik faktörler ve bazı mutasyonların hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı saptanmış durumda. Hastalığın obezite ile ilişkilendirildiği çalışmalar da bulunuyor.

KİLO KAYBINA DİKKAT

Pankreas kanseri genellikle geç aşamaya geldikten sonra tanı alan bir kanser türüdür.

Hastalığın ilerlediği dönemlerinde şiddetli karın ve sırt ağrısı, sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık, karında şişlik gibi bulgular ortaya çıkıyor. Tanı yöntemlerinde radyolojik yöntemler ve kan tahlillerinden faydalanılmaktadır.

ÇARE ENDOSONOGRAFİ YÖNTEMİNDE

Hastalar pankreasta kitle ile başvurduklarında, bu hastaların ameliyat olup olmayacakları ya da kemoterapi veya radyoterapiye aday olup olmayacakları endosonografi yöntemi ile teşhis edilebilmektedir.

Endosonografi, ucunda ultrason olan bir endoskoptur. Pankreas kanserinin tanı ve evrelemede yol gösterici bir yöntemdir. Bazı durumlarda oluşabilen komplikasyonların tedavisinde de kullanılmaktadır. Tanısal anlamda yapılan endosonografi sonrası hastalar aynı gün taburcu edilebilirler. Ancak hastalara endosonografi ile bir tümörün tanısı konulmuş ve hasta yönlendirilmiş olur.

BUNLARI YAPARAK KORUNUN

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durun.

Sağlıklı sebze ve meyveler tüketin.



Fazla kilolardan kurtulun.

Diyabet varsa dikkatli olun.

Ailede kanser hastası varsa kontrolleri ihmal etmeyin.