Kolesterol, kalp sağlığını tehdit ediyor (Sağlık haberleri)

Toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan kolesterol, kalp sağlığını tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kolesterolün vücuttaki belirtilerine değiniyor. "Ayak bileğinizin arkasındaki şişlikler, yüksek kolesterol işareti olabilir. Ayrıca gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtilerdendir" diyor. Kolesterolün kan tahliliyle tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Boztosun, şöyle devam ediyor: Kolesterol seviyelerini düşürmek için uskumru, somon gibi yağlı balıklar, badem ve kaju gibi kuruyemişler tüketilmeli. Her hafta düzenli olarak 150 dakika orta tempolu yürüyüş yapılmalı.

HAVUÇ MUCİZESİ

A vitamini deposu havuç mideyi korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır. Kırışıklıkları bitirir.

KANSIZLIĞA PAZI YETER

En faydalı yeşil yapraklı sebzelerden pazı, yorgunluğa iyi gelir. Böbrek ağrılarını iyileştirir. Kan yapar. İştah açar. Tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını korur. Kansızlığı önler. Öksürüğü keser.

ALZHEİMER'A BEZELYE!

Kolesterolü dengeleyen bezelye, beyin sağlığını korur. Alzheimer riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Yaşlanma karşıtı bir besindir. Katarakt ve sarı nokta hastalığına iyi gelir.